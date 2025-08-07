Từ 1/8 sẽ sử dụng mã định danh cá nhân thay cho mã số BHXH

Theo quy định trước đây, mã số bảo hiểm xã hội (BHXH) gồm 10 số là số định danh cá nhân duy nhất của người tham gia do cơ quan BHXH cấp để quản lý quá trình đóng và hưởng các chế độ BHXH. Mỗi người tham gia BHXH có một mã số riêng, không trùng lặp với bất kỳ ai. Mã số này được in trên sổ BHXH và thẻ BHYT, đồng thời là căn cứ để tra cứu thông tin đóng, hưởng các chế độ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp một cách dễ dàng, nhanh chóng cho cả người lao động và cơ quan liên quan.

Cán bộ cơ quan BHXH tuyên truyền về BHXH tự nguyện tại xã

Từ ngày 1/8/2025, người tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) sẽ không sử dụng mã số BHXH như hiện nay mà chuyển sang dùng số định danh cá nhân/ số căn cước công dân (CCCD).

Công văn 1804 của BHXH Việt Nam nêu rõ: từ ngày 1/8/2025, số định danh cá nhân/căn cước công dân chính thức được sử dụng để thay thế mã số bảo hiểm xã hội của người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Việc sử dụng mã số thống nhất này góp phần bảo đảm đồng bộ cơ sở dữ liệu, tăng tính liên thông với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và nâng cao hiệu quả quản lý.

Đối với các đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bao gồm: cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức sử dụng lao động; Cơ quan quản lý đối tượng; Cơ sở trợ giúp xã hội; Cơ sở từ thiện, tôn giáo; Cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng thương binh; Tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật và các tổ chức khác, Bảo hiểm xã hội Việt Nam quy định bộ mã gồm 3 thành phần: ĐD, ĐT, LH. Trong đó, ĐD là mã định danh đơn vị được ghi trên các biểu mẫu trong giao dịch thủ tục hành chính giữa đơn vị và cơ quan bảo hiểm xã hội. ĐT là mã đối tượng của người tham gia bảo hiểm y tế, gồm 2 ký tự chữ và được quản lý trong cơ sở dữ liệu của cơ quan bảo hiểm xã hội. LH là mã loại hình sản xuất kinh doanh, gồm 3 ký tự, được ban hành tại Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 6/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo cơ quan BHXH, khi triển khai thay thế mã số BHXH bằng số định danh cá nhân/CCCD đem lại nhiều lợi ích như: giúp cơ quan BHXH quản lý thông tin của người tham gia BHXH, BHYT chính xác và thống nhất; đảm bảo tính liên thông và đồng bộ cơ sở dữ liệu giữa các cơ quan phục vụ công tác quản lý; tạo thuận lợi giúp người dân dễ dàng tra cứu thông tin, thực hiện các thủ tục trực tuyến, giảm bớt các giấy tờ thủ tục hành chính… Đây được đánh giá là một bước tiến quan trọng trong quá trình cải cách, chuyển đổi số toàn diện, hướng tới mục tiêu xây dựng hệ thống BHXH hiện đại, hiệu quả và thân thiện với người dân.

Nguồn vov.vn