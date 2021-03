Truyền tải thông điệp “Cho bớt muối – Chấm nhẹ tay – Giảm ngay đồ mặn” tại hội thảo truyền thông các bệnh không lây nhiễm

(THTG) Ngày 10-3, Sở Y tế Tiền Giang phối hợp Viện y tế công cộng thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo truyền thông về các bệnh không lây nhiễm.

Đây là hoạt động được tổ chức tại 12 tỉnh thành khu vực phía Nam năm 2021. Theo báo cáo chuyên môn của Sở Y tế Tiền Giang, gánh nặng của các bệnh không lây nhiễm ở Việt Nam chiếm 70% tổng các bệnh tật và tử vong toàn quốc. Ước tính trung bình mỗi năm, Việt Nam có 12,5 triệu người bị tăng huyết áp, 3,5 triệu người đái tháo đường, 2 triệu người bệnh tim, phổi mãn tính và gần 126 ngàn cas mắc ung thư mới.

Quang cảnh hội thảo truyền thông về các bệnh không lây nhiễm tại Tiền Giang. Ảnh: Anh Tuấn

Theo báo cáo của Viện y tế công cộng thành phố Hồ Chí Minh: muối cần thiết đối với cơ thể nhưng ăn thừa muối lại là yếu tố nguy cơ chính gây tăng huyết áp, tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim, ngoài ra còn làm tăng nguy cơ gây ung thư dạ dày, suy thận, loãng xương và gây những rối loạn khác cho sức khỏe.

Tuy nhiên, hiện nay đa số người dân Việt Nam đang ăn thừa muối. Trung bình 1 người trưởng thành tiêu thụ tới 9,4g muối trong một ngày, cao gần gấp đôi so với khuyến cáo của WHO. Trong khi đó, hiểu biết về tác hại do ăn thừa muối và thực hành ăn giảm muối của người dân ở cộng đồng còn hạn chế.

Tại buổi hội thảo, các đại biểu đã được các báo cáo viên hướng dẫn các hoạt động truyền thông ăn giảm muối để phòng chống tăng huyết áp, đột quỵ và các bệnh không lây nhiễm khác và cùng nhau truyền thông điệp “Cho bớt muối – Chấm nhẹ tay – Giảm ngay đồ mặn”. Nâng cao công tác phòng chống bệnh không lây nhiễm qua việc đẩy mạnh công tác truyền thông bằng nhiều hình thức để giúp người dân nhận thức đúng và thực hành đúng trong việc phòng các bệnh không lây nhiễm trong cộng đồng./.

Thanh Xuân