(THTG) Ngày 11/6 (nhằm ngày 16 tháng 5 năm Ất Tỵ), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang trang nghiêm tổ chức Lễ tổng khai giảng khóa An cư Kiết hạ PL.2569 tại Giảng đường Huệ Đăng, chùa Vĩnh Tràng, thành phố Mỹ Tho.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Tiền Giang dự khai giảng khóa An cư Kiết hạ

Đến dự có ông Đỗ Tấn Hùng – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy – Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh Tiền Giang cùng lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Tiền Giang.

Căn cứ Tỳ ni Luật tạng, hàng năm vào ba tháng mùa mưa, chư Tăng, Ni phải tập trung về một trú xứ nhất định để kiết giới An cư, nhằm thúc liễm thân tâm, tu tập và trau dồi Giới – Định – Tuệ, giữ gìn quy củ tòng lâm, trang nghiêm Giáo hội. Theo đó, mùa An cư kiết hạ năm nay Tiền Giang có 384 chư tăng Ni hành giả tham gia tại 4 điểm An cư tập trung và 2 điểm An cư tại chỗ. Các chư Tăng Ni hành giả tăng, ni ở các trường hạ sẽ học các buổi nội điển gồm Kinh, Luật, Luận, chương trình của Trường Trung cấp Phật học ấn định, ngoại khóa chuyên hành thiền. Đồng thời học các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về tôn giáo. Truyền thống an cư được chư tăng, ni gìn giữ từ thời Đức Phật tại thế cho đến ngày nay để làm nòng cốt cho sự tu học và duy trì nội lực Chánh pháp.

Thay mặt Ban Tổ chức khóa An cư Kiết hạ Phật lịch 2569, Thượng tọa Thích Quảng Lộc – Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang tán thán tinh thần tuân thủ giới luật Phật chế của chư hành giả an cư. Thời gian an cư sẽ giúp cho hành giả trưởng dưỡng đạo tâm, tăng cường đạo lực, để mỗi người xuất gia khẳng định sự tu tập chứng đắc của mình. Thượng tọa cầu chúc cho chư hành giả an cư có được một mùa tịnh tu viên mãn.

Thanh Xuân – Lê Thi