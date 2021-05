Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Tiền Giang kiểm tra công tác bầu cử

(THTG) Ngày 23-5, bà Châu Thị Mỹ Phương – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang đã đến kiểm tra công tác bầu cử, tại các khu vực bỏ phiếu của huyện Gò Công Tây và Gò Công Đông.

Bà Châu Thị Mỹ Phương (bên phải) kiểm tra công tác bầu cử tại huyện Gò Công Tây. Ảnh: Bùi Phong

Qua kiểm tra thực tế, cũng như báo cáo của các khu vực bỏ phiếu cho thấy, công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 tại các điểm đều diễn ra đúng kế hoạch. Đến trưa ngày 23-5, số cử tri đi thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình ở huyện Gò Công Tây và huyện Gò Công Đông đạt tỉ lệ trên 80%. Việc bố trí thùng phiếu, khu vực ghi phiếu, đóng dấu… được sắp xếp hợp lý và khoa học, theo lối đi 01 chiều và đảm bảo khoảng cách về phòng chống dịch. Tình hình an ninh trật tự tại các khu vực bỏ phiếu diễn ra ổn định.

Các địa phương trong tỉnh thực hiện nghiêm các quy định về bầu cử. Ảnh: Bùi Phong

Qua kiểm tra, bà Châu Thị Mỹ Phương – Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ghi nhận sự nỗ lực và đánh giá cao công tác bầu cử tại hai huyện Gò Công Tây và Gò Công Đông diễn ra nghiêm túc, đúng quy định, đảm bảo an toàn, không khí vui tươi phấn khởi trong nhân dân. Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy yêu cầu các đơn vị bầu cử tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 bảo đảm đúng luật, dân chủ, minh bạch, an toàn, đặc biệt là thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh của ủy ban bầu cử các cấp hướng dẫn; tiếp tục cập nhật thông tin, tình hình bầu cử và phải đảm bảo an ninh an toàn các thùng phiếu, việc vận chuyển thùng phiếu; thực hiện nghiêm túc việc kiểm phiếu, hoàn thiện các biên bản, báo cáo theo quy định.

Nhiều khu vực đạt 100% cử tri đi bầu cử Tính đến 14 giờ ngày 23/5, các Tổ bầu cử tại các địa phương trong tỉnh Tiền Giang đã cơ bản hoàn thành việc bỏ phiếu bầu cử, trong đó có nhiều địa phương có 100% cử tri đi bầu cử. Đợt bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Tiền Giang có 1.507.661 cử tri, ở 1.461 điểm bỏ phiếu. Địa bàn rộng, cử tri đông và có nhiều điểm bỏ phiếu từ thành thị đến nông thôn, thế nhưng, tình hình an ninh trật tự và công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang luôn được kiểm soát chặt chẽ và bảo đảm an toàn.

Thu Thuỷ