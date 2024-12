Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Nhã thăm, tặng quà cán bộ Quân sự đã nghỉ hưu

*** Tỉnh ủy Tiền Giang triển khai thành lập Ban Chỉ đạo sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo Nghị quyết 18 của Ban Chấp hành Trung ương. * Trường Đại học Tiền Giang công bố nghị quyết của UBND tỉnh Tiền Giang về bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng trường. Theo đó, Tiến Sĩ Nguyễn Hoàng Vũ – Phó Hiệu trưởng được bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng. * Tiến sĩ Lê Thị Kim Loan, Trưởng Khoa Nông nghiệp và Công nghệ thực phẩm và Tiến sĩ Cao Nguyên Thi, Trưởng phòng Quản lý khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế được bổ nhiệm làm Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tiền Giang. * Tỉnh Tiền Giang thành lập Ban Chỉ đạo phát triển nhà ở xã hội, xóa nhà tạm bợ,dột nát trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. * Theo kế hoạch, Tiền Giang sẽ xây dựng 134 căn nhà cho gia đình chính sách còn khó khăn, 25 căn nhà cho hộ nghèo, 92 căn nhà cho hộ cận nghèo. Kinh phí xây dựng mỗi căn là 60 triệu đồng. Tổng kinh phí 11 tỷ 490 triệu đồng. * Thị xã Cai Lậy tổ chức Hội thi Ban Chủ nhiệm ấp, khu phố văn hóa giỏi năm 2024. * Năm 2024, tỉnh Tiền Giang thu ngân sách nhà nước đạt 11.034 tỷ đồng, tăng hơn 29% so với kế hoạch và về đích trước 3 tháng. * UBND huyện Cái Bè tổ chức Lễ công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang về việc công nhận và ra mắt xã An Thái Đông đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao. * Huyện Châu Thành tổng kết và trao giải Hội thi Trụ sở cơ quan Văn minh, xanh sạch đẹp và Tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp. * Hội Khuyến học huyện Chợ Gạo tặng Mái ấm khuyến học cho gia đình học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Bình Phục Nhứt. * Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ thực hiện ca ghép thận thành công thứ 5 cho 1 bệnh nhân ở Vĩnh Long với quả thận do người vợ hiến cho chồng. * Công bố thử nghiệm thuốc miễn dịch đường uống điều trị ung thư của Mỹ tại Việt Nam. * Lập biên bản tài xế xe ô tô phủ đầy đèn Led diễu hành trên các tuyến phố gây xôn xao ở Đà Nẳng. * Quy định mới, từ ngày 1-1-2025, xe đưa đón học sinh phải sơn màu vàng đậm. * Hòa Bình: Cảnh sát giao thông tìm được thanh niên cứu em nhỏ thoát khỏi điểm mù xe tải để khen thưởng. * Việt Nam thúc đẩy xuất khẩu qua đường sắt liên vận. * Israel chuẩn bị tấn công cơ sở hạt nhân Iran. * Ông Trump xác nhận sẽ triển khai binh sĩ trục xuất người nhập cư lậu. * Các nhà khoa học phát hiện lõi trong của trái đất đang biến dạng. * Bắc cực ngày một ấm lên. * Mỹ phát hiện ra cách Triều Tiên kiếm tiền từ các Công ty của Mỹ. * Nga liên lạc với phe nổi dậy, muốn duy trì 2 căn cứ quân sự ở Syria. * Ukraine vừa mất lãnh thổ, vừa không được vào NATO. * Ông Biden lại duyệt gói viện trợ mới cho Ukraine.