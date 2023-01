(THTG) Ngày 5-1, Đoàn Kiểm tra liên ngành của Trung ương đã đến kiểm tra công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Qúy Mão và các hoạt động Lễ hội Xuân 2023 tại tỉnh Tiền Giang.

Quang cảnh buổi làm việc của đoàn Trung ương kiểm tra về công tác đảm bảo An toàn thực phẩm tại Tiền Giang. Ảnh: Minh Nguyên

Đoàn Kiểm tra liên ngành số 6 làm việc với Ban chỉ đạo An Toàn thực phẩm của tỉnh Tiền Giang. Tại buổi làm việc, Ban chỉ đạo An toàn vệ sinh thực phẩm cho biết: Trong dịp Tết và Lễ hội Xuân 2023, Ban chỉ đạo liên ngành của tỉnh đã thành lập nhiều đoàn kiểm tra về an toàn thực phẩm. Công tác thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm tra được triển khai thực hiện thường xuyên. Các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm được xử lý nghiêm đúng theo quy định của pháp luật.

Cùng với đó, các công tác cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm, tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm, cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo… thực hiện đúng quy định. Sau khi nghe báo cáo của Ban chỉ đạo An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh, Đoàn Kiểm tra liên ngành Trung ương đã đánh giá cao tỉnh Tiền Giang trong việc triển khai các giải pháp để kiểm tra và xử lý trên lĩnh vực An toàn thực phẩm trên địa bàn, đồng thời đề nghị tỉnh quan tâm chỉ đạo, thực hiện thường xuyên, nhất là cao điểm Tết nguyên đán Quý Mão, qua đó đảm bảo An toàn vệ sinh thực phẩm cho người dân.

Thùy Trang