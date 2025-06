(THTG) Thực hiện Quyết nghị của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, chiều 21/6, tại Công an tỉnh Tiền Giang, Trung tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị cán bộ chủ chốt trong Công an tỉnh để tiến hành thực hiện quy trình lấy phiếu đề nghị thăng cấp bậc hàm Thiếu tướng đối với Đại tá Lâm Phước Nguyên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh.

Trung tướng Đặng Hồng Đức – Thứ trưởng Bộ Công an làm việc với Công an tỉnh Tiền Giang

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ, Thư ký lãnh đạo Bộ Công an. Về phía tỉnh Tiền Giang có ông Nguyễn Ngọc Trầm – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy – Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh và Thủ trưởng Công an các đơn vị nghiệp vụ cấp tỉnh.

Trung tướng Đặng Hồng Đức – Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi làm việc.

Tại Hội nghị, Trung tướng Đặng Hồng Đức quán triệt các tiêu chuẩn, điều kiện thăng cấp hàm Thiếu tướng đối với sỹ quan Công an nhân dân và quán triệt chủ trương của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương về việc thăng cấp bậc hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng đối với đồng chí Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh. Hội nghị tiến hành lấy phiếu tín nhiệm thăng cấp bậc hàm Thiếu tướng đối với đồng chí Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh.

Đại tá Lâm Phước Nguyên với bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân. Dù ở bất kỳ vị trí công tác nào, đồng chí luôn thể hiện tính tiên phong, gương mẫu, nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Sau Hội nghị, Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ Trưởng Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Tiền Giang nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đề nghị thăng cấp bậc hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng đối với đồng chí Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh trình lãnh đạo Bộ Công an báo cáo Ban Bí thư, Chủ tịch nước xét, quyết định.

Trọng Tín