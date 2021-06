Trung Quốc tăng tốc trong cuộc đua không gian

+ Tính đến ngày 17/6, Tiền Giang đã có 6 ổ dịch với 41 ca mắc Covid do lây nhiễm trong cộng đồng, trong đó: Cái Bè 15 ca, Thị xã Cai Lậy 23 ca, Chợ Gạo 1 ca và Tp.Mỹ Tho 2 ca. + Ấp Mỹ Hội, xã Mỹ Hạnh Đông được đánh giá là ổ dịch phức tạp nhất, do đó sở Y tế Tiền Giang hoàn thành việc lấy 1.955 mẫu cộng đồng tại đây, đồng thời tiếp tục rà soát điều tra, truy vết và cách ly các trường hợp liên quan. + Công an huyện Chợ Gạo tạm giữ đối tượng Nguyễn Thị Cẩm Tú vì đã giàn cảnh trộm nhiều trang sức bằng vàng và tiền mặt trị giá khoảng 680 triệu đồng tại gia đình chồng + Huyện Tân Phước thành lập cơ sở cách ly y tế tập trung tại Trung tâm giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện, thuộc khu phố 3, thị trấn Mỹ Phước với quy mô 100 người + Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết Tiền Giang hỗ trợ 40 triệu đồng xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình bà Trương Thị Lùng, xã Tân Thuận Bình, huyện Chợ Gạo + Huyện Châu Thành ra quân tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông và các hộ kinh doanh mua bán dọc Quốc lộ 1 của xã Tân Lý Tây...