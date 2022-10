Triều Tiên sắp thử hạt nhân?

Trong khi đó, người phát ngôn Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ Adrienne Watson nhấn mạnh: “Hành động của Triều Tiên đang gây bất ổn và cho thấy nước này coi thường các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc cũng như những tiêu chuẩn an toàn quốc tế”.