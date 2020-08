Triệt phá tụ điểm đá gà, thu giữ hơn 100 triệu đồng

(THTG) Phòng cảnh sát hình sự – Công an tỉnh Tiền Giang vừa phối hợp với Công an huyện Châu Thành, Công an xã Tân Lý Đông triệt phá tụ điểm đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn thua bằng tiền tại khu đất trống thuộc ấp Tân Lược 1, xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành.

Các đối tượng tại hiện trường. Ảnh: Thanh Việt

Tại hiện trường, lực lượng làm nhiệm vụ tạm giữ 22 đối tượng, 04 con gà, 01 cân đồng hồ, 41 xe mô tô, 42 cuộn băng keo và trên 100 triệu đồng tiền mặt.

Tang vật lực lượng chức năng thu giữ được. Ảnh: Thanh Việt

Tụ điểm đá gà ăn thua bằng tiền do đối tượng Tô Anh Phong và Phan Trọng Nhân, cùng cư trú xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành tổ chức.

Phòng cảnh sát hình sự, Công an Tiền Giang bàn giao vụ việc cho Công an huyện Châu Thành điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Thanh Việt