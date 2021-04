Triệt phá tụ điểm đá gà ăn thua bằng tiền, thu giữ gần 170 triệu đồng tại Gò Công Tây

(THTG) Qua tin tố giác của người dân, vào lúc 15 giờ 20 phút ngày 15/04/2021, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp Công an huyện Gò Công Tây và Công an huyện Gò Công Đông tiến hành kiểm tra, phát hiện và bắt quả tang 15 đối tượng đang có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn thua bằng tiền tại phần đất của anh Trần Thanh Bình, sinh năm 1979, địa chỉ ấp Lợi An, xã Bình Tân, huyện Gò Công Tây.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Trọng Tín

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 18 con gà, 04 cặp cựa sắt, 143 cuộn băng keo, nhiều dụng cụ dùng để phục vụ tổ chức đá gà. Tạm giữ 15 điện thoại di động, 20 xe mô tô và gần 170 triệu đồng.

Qua điều tra bước đầu xác định: tụ điểm đá gà do 02 đối tượng Huỳnh Thế Liêm, sinh năm 1982 và Lê Tuấn Minh, sinh năm 1985, cùng ngụ phường 1, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang tổ chức.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh bàn giao các đối tượng cùng tang vật cho Công an huyện Gò Công Tây tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Trọng Tín