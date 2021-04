Triệt phá sòng bạc giữa vườn mít trong đêm tại huyện Cái Bè

(THTG) Ngày 26-4, Đội Cảnh sát hình sự – Công an huyện Cái Bè cho biết vừa triệt phá tụ điểm cờ bạc tại xã Mỹ Lợi A, huyện Cái Bè.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 22 giờ 30 phút ngày 25/4, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) – Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp với Công an huyện Cái Bè triệt xóa tụ điểm đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền tại phần đất của ông Lê Văn Đạt (ngụ ấp Mỹ An, xã Mỹ Lợi A, huyện Cái Bè). Cảnh sát mời làm việc 12 người có mặt tại nơi tổ chức đánh bạc.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Yến Nhi

Tại hiện trường, thu giữ 1 tấm bạt có ghi chữ tài xỉu, 1 bộ dụng cụ lắc tài xỉu, 6 hột xí ngầu. Cảnh sát còn tạm giữ 9 điện thoại di động và hơn 42 triệu đồng.

Tụ điểm cờ bạc này do đối tượng Nguyễn Ngọc Thanh Nhân ( sinh năm 1979, ngụ ấp Chợ, xã An Thái Đông, huyện Cái Bè) và Trần Ngọc Vẹn (sinh năm 1986, ngụ ấp Mỹ Trinh, xã Thiện Trung, huyện Cái Bè) đứng ra tổ chức.

Theo cơ quan Công an, tụ điểm này nằm giữa vườn mít, cách xa nhà dân. Các con bạc che bạt và kéo điện ra vườn mít để tổ chức đánh bạc. Vụ việc đang được PC02 tiếp tục phối hợp với Công an huyện Cái Bè điều tra làm rõ và xử lý theo qui định của pháp luật./.

Yến Nhi