Triển khai cao điểm 90 ngày đêm làm sạch dữ liệu hôn nhân, cắt giảm thủ tục xác nhận tình trạng hôn nhân

(THTG) Ngày 4/6, tại Hà Nội, Bộ Công an, Bộ Tư pháp và Toà án nhân dân Tối cao phối hợp triển khai Kế hoạch mở đợt cao điểm 90 ngày đêm làm sạch dữ liệu hôn nhân và cắt giảm thủ tục xác nhận tình trạng hôn nhân. Trung tướng Nguyễn Văn Long – Thứ trưởng Bộ Công an – Tổ phó thường trực Tổ công tác triển khai Đề án 06 cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số gắn với Đề án 06 của Chính phủ, đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh – Thứ trưởng Bộ Tư pháp, đồng chí Phạm Quốc Hưng – Phó Chánh án Toà án nhân dân tối cao đồng chủ trì Hội nghị. Hội nghị được trực tuyến từ điểm cầu Bộ Công an tới Công an các địa phương trên toàn quốc.

Tại điểm cầu Công an tỉnh Tiền Giang

Tại điểm cầu Công an tỉnh Tiền Giang, dự Hội nghị có Đại tá Nguyễn Minh Tân – Phó Giám đốc Công an tỉnh, đại diện lãnh đạo Tòa án nhân dân và Sở Tư pháp tỉnh, cùng Chỉ huy một số đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh.

Kế hoạch đã xác định 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, gồm: Chuẩn hóa, đồng bộ dữ liệu kết hôn, ly hôn, xác nhận tình trạng hôn nhân từ các cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, dữ liệu Tòa án với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thuộc Bộ Công an; số hóa và làm sạch các dữ liệu thông tin ly hôn theo bản án, quyết định của Tòa án nhằm cập nhật lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đồng thời hiển thị trên VNeID; triển khai thí điểm sử dụng thông tin tình trạng hôn nhân trên VNeID để phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, giao dịch theo quy định của pháp luật; phối hợp tham mưu, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật liên quan nhằm chính thức công nhận giá trị pháp lý của thông tin hiển thị trên VNeID trong việc giải quyết thủ tục hành chính; cắt giảm thành phần hồ sơ, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến xác nhận tình trạng hôn nhân, tiến tới bãi bỏ thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân truyền thống.

Thông qua đợt cao điểm này, các thông tin kết hôn, ly hôn, tình trạng độc thân sẽ được cập nhật chính xác, kịp thời và đồng bộ trên hệ thống thông tin quốc gia, hiển thị trên ứng dụng định danh quốc gia VNeID, có giá trị pháp lý và được cơ quan có thẩm quyền xác thực, độ tin cậy cao. Nhờ đó, người dân sẽ không phải mất thời gian để xin cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân trong các thủ tục hành chính, đồng thời tạo điều kiện cho các cơ quan, đơn vị phối hợp giải quyết thủ tục hành chính nhanh chóng, chính xác.

Kế hoạch mở đợt cao điểm 90 ngày đêm làm sạch dữ liệu hôn nhân và triển khai cắt giảm thủ tục xác nhận tình trạng hôn nhân bắt đầu từ 31/5/2025 đến ngày 31/8/2025.

Trọng Tín