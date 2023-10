TPHCM và ĐBSCL liên kết phát triển du lịch

- Xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước được đưa ra khỏi địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự, an toàn xã hội đối với. - Tiền Giang tập huấn về “Nhận diện và kiểm soát hiệu quả bệnh dịch tả heo Châu Phi”. - Nhật Bản cam kết gần 31 nghìn tỷ đồng vốn ODA cho Việt Nam. - Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 5, cách Quảng Trị-Quảng Ngãi khoảng 150 km. - Lãnh đạo huyện Cái Bè đến thăm và hỗ trợ 10 triệu đồng cho gia đình có 2 người tử vong nghi do ngộ độc sữa . - Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 5, cách Quảng Trị-Quảng Ngãi khoảng 150 km. - Nông dân Tiền Giang xử lý xoài nghịch với diện tích khoảng 500 ha phục vụ nhu cầu dịp Tết Nguyên đán 2024. - Năm 2023, Tiền Giang thực hiện Quỹ \"Vì người nghèo\" và các chương trình an sinh xã hội hơn 377 tỷ đồng. - Công ty TNHH Phát triển KCN Long Giang và VNPT Tiền Giang là hai đơn vị nhận bằng khen thực hiện tốt chính sách thuế năm 2022. - 92 người tham gia vụ khủng bố tại Đăk Lăk bị khởi tố. - Ông Nguyễn Văn Vịnh, cựu bí thư Tỉnh ủy Lào Cai, bị truy tối vì nhận 5 tỷ đồng cảm ơn...