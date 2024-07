TPHCM: Dòng người dưới mưa viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Sáng nay (25-7), Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức tại Nhà tang lễ quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, TP Hà Nội) và tại quê nhà xã Đông Hội, huyện Đông Anh, TP Hà Nội. Cùng thời gian trên, Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức tại Hội trường Thống Nhất, TPHCM .

Đội mưa viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đầu giờ chiều, thời tiết TPHCM bất ngờ có cơn mưa lớn. Dòng người vẫn đội mưa, xếp hàng đăng ký vào Hội trường Thống Nhất để viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trong dòng người đến tiễn biệt người lãnh đạo kính yêu của đất nước, có nhiều cụ già, em nhỏ.

Thời tiết TPHCM bất ngờ đổ cơn mưa lớn

Người dân TPHCM xếp hàng dưới cơn mưa lớn để chờ vào viếng Tổng Bí thư

Bất chấp cơn mưa lớn, nhiều người dân vẫn đội mưa, xếp hàng chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Các đoàn đại biểu, người dân chờ đến lượt vào viếng

Chiều 25-7, Đoàn đại biểu UBND TPHCM do đồng chí Phan Văn Mãi làm Trưởng đoàn đến viếng tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đoàn đại biểu UBND TPHCM do đồng chí Phan Văn Mãi làm Trưởng đoàn đến viếng tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chiều cùng ngày, Đoàn đại biểu HĐND TPHCM do đồng chí Nguyễn Thị Lệ làm Trưởng đoàn đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tại đây, đồng chí Nguyễn Thị Lệ đã ghi những dòng tri ân đầy xúc động đối với người lãnh đạo dành cả đời vì nước, vì dân và đặc biệt quan tâm đến sự phát triển của TPHCM.

Đoàn đại biểu HĐND TPHCM do đồng chí Nguyễn Thị Lệ làm Trưởng đoàn đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Xúc động ghi lại những tình cảm kính trọng dành cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ bày tỏ, với sự động viên của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, TPHCM đã luôn giữ gìn và phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, phấn đấu bền bỉ, năng động sáng tạo, đoàn kết, có những đóng góp quan trọng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ ghi sổ tang tại Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng Đồng chí Nguyễn Thị Lệ viết: “Chúng tôi nguyện thực hiện theo lời răn dạy của đồng chí rằng TPHCM phải giữ được vai trò đầu tàu, phát triển tương xứng với vị trí thành phố duy nhất mang tên Người, thành phố vì cả nước – cả nước vì thành phố”.

Hơn 500 đoàn đăng ký đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng Đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM cho biết: Những ngày qua, hay tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, cán bộ, đảng viên, nhân dân TPHCM rất đau buồn, thương xót và bày tỏ tình cảm quý trọng với công lao, đóng góp to lớn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chủ tịch UBND TPHCM thông tin, Ban Tổ chức Lễ viếng và Lễ truy điệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất đã nhận được nhiều lời chia buồn của bạn bè quốc tế, các tầng lớp nhân dân trong nước và tại TPHCM. Dòng người xếp hàng vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng Đến nay, đã có hơn 500 đoàn đăng ký đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất. Điều này cũng thể hiện tình cảm rất đặc biệt của nhân dân TPHCM đối với đồng chí Tổng Bí thư. Đó còn là sự đền đáp lại tình cảm, sự quan tâm của Tổng Bí thư dành cho TPHCM. Trước hết, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân TPHCM sẽ tổ chức chu đáo Lễ viếng, Lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có nhiều tình cảm, tâm huyết, định hướng chiến lược cho TPHCM trong phát triển cũng như những cơ chế vượt trội giúp TPHCM khơi dậy tiềm năng, tháo gỡ khó khăn để phát triển. Hơn 500 đoàn đăng ký đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất “Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục cụ thể hoá Nghị quyết 24 về Đông Nam bộ, Nghị quyết 31, các cơ chế, chính sách theo Nghị quyết 98. Đồng thời, sẽ nghiên cứu, triển khai nhiều chương trình, đề án để biến những tư tưởng, tình cảm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thông qua các nghị quyết này trở thành hiện thực, để TPHCM là trung tâm lớn, là đầu tàu của cả nước, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước”, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi bày tỏ. Đoàn các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư tại Việt Nam đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Người dân bật khóc tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Người dân bật khóc khi viếng lễ tang của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Người dân TPHCM đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất

Anh Nguyễn Phú Huỳnh (quê huyện Phú Xuyên, Hà Nội, đang sinh sống tại TPHCM) mang theo bức tranh có hình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng do mình tự làm đến viếng lễ tang tại Hội trường Thống Nhất. Bức tranh được làm từ chất liệu ốc xà cừ trên nền gỗ. Vì mến mộ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nên anh đã làm bức tranh này từ 2 tháng nay nhưng đến hoàn thành thì đồng chí đã ra đi.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi ghi trong sổ tang: Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra đi nhưng đã để lại tình cảm và di sản to lớn, trong đó có những định hướng chiến lược cho sự phát triển TPHCM, những gợi ý cơ chế vượt trội để thành phố khơi dậy tiềm năng, lợi thế để tiếp tục phát triển, giữ vững vai trò, vị thế là trung tâm lớn về nhiều mặt, là đầu tàu kinh tế của cả nước. UBND TPHCM tiếp tục tổ chức huy động mọi nguồn lực để triển khai có hiệu quả các chủ trương của Đảng, định hướng của đồng chí Tổng Bí thư, xây dựng TPHCM phát triển thịnh vượng, mang lại cuộc sống hạnh phúc cho nhân dân và thành phố. Đồng chí Phan Văn Mãi ghi vào sổ tang những dòng tri ân di sản to lớn mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đóng góp cho TPHCM và đất nước

Chia buồn, tri ân, tưởng nhớ người lãnh đạo vì nước, vì dân

Tiếp sau đoàn Thành ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, nhiều đoàn đại biểu (ĐB) Văn phòng Trung ương Đảng; đoàn ĐB Văn phòng Chính phủ, đoàn ĐB Văn phòng Quốc hội, đoàn ĐB các cơ quan ngoại giao, đoàn ĐB đại diện các cơ quan Trung ương đóng tại TPHCM, đoàn ĐB các tỉnh, thành phố, đoàn ĐB các ban, ngành, đoàn thể TPHCM… viếng đồng chí Nguyễn Phú Trọng.

Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM ghi sổ tang

Trong sổ tang, Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM viết: Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư Quân ủy Trung ương, ra đi để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Suốt cuộc đời hoạt động, đồng chí Tổng Bí thư đã có nhiều công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc; được cán bộ, đảng viên và nhân dân kính trọng, tin tưởng, yêu quý; được bạn bè quốc tế trân trọng và đánh giá cao. Trước anh linh của đồng chí, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang TPHCM mãi mãi tự hào về người con ưu tú của dân tộc Việt Nam.

“Đảng ủy, Bộ Tư lệnh và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang TPHCM luôn ghi nhớ công lao to lớn của đồng chí, nguyện tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân; đoàn kết, thống nhất, quyết tâm xây dựng lực lượng vũ trang TPHCM không ngừng lớn mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong tình hình mới”, Trung tướng Nguyễn Văn Nam viết.

Trung tướng Lê Hồng Nam, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Giám đốc Công an TPHCM ghi sổ tang

Cũng viết trong sổ tang, Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM thay mặt Đảng ủy – Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ chiến sĩ Công an TPHCM bày tỏ: Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, đồng chí đã cống hiến hết tâm sức và trí tuệ cho các công tác quan trọng trong công cuộc đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhất là công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng vững mạnh, trong sạch, cũng như công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đưa đất nước không ngừng phát triển. Đồng chí đã trở thành nhà lãnh đạo ưu tú của thời đại mới.

“Đồng chí mất đi là một phần tổn thất to lớn đối với Đảng, Nhà nước, nhân dân, là niềm tiếc thương vô hạn của gia đình, đồng bào cả nước và bạn bè quốc tế. Trong giây phút đau thương này, Đảng ủy – Ban Giám đốc Công an TPHCM xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia quyến đồng chí. Chúng tôi hứa với đồng chí, tiếp tục kế thừa di nguyện đồng chí, đoàn kết, phấn đấu xây dựng lực lượng Công an TPHCM trong sạch, vững mạnh, cách mạng, tinh nhuệ, ngày càng hiện đại, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần cho TPHCM ngày càng phát triển bền vững, tạo tiền đề xây dựng đất nước Việt Nam thành nước công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đạt được mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh”, Trung tướng Lê Hồng Nam viết.

Dòng người xếp hàng chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất sáng 25-7

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bình Phước, Trưởng đoàn Tỉnh ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Phước viết trong sổ tang: “…Tên tuổi, nhân cách, sự nghiệp và những cống hiến của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng in đậm trong lòng người dân và mãi khắc ghi trong lịch sử của dân tộc. Đồng chí mất đi là một tổn thất to lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, để lại niềm thương tiếc sâu sắc đối với đồng chí, đồng bào, nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế”.

Trong dòng người đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào sáng 25-7, chị Lê Hương Thủy bày tỏ: “Thật may mắn vì cháu đã được ngồi nói chuyện, được gặp bác, được học hỏi từ bác nhiều bài học hay và ý nghĩa trong công việc và cuộc sống. Thật may mắn hơn là cháu kịp tặng bác một quyển sách do chính tay cháu viết bằng tình cảm yêu quý nhất”. Chị Lê Hương Thủy kính tiễn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng an nghỉ và mong bác phù hộ cho đất nước luôn phát triển, đồng bào đoàn kết và sẽ có nhiều tấm gương học tập từ Bác Hồ và đồng chí.

Chị Bùi Hồng Hà (quận 7, TPHCM) ghi sổ tang bày tỏ niềm thương tiếc vô hạn trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Có mặt từ sớm để viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chị Bùi Hồng Hà (ngụ quận 7, TPHCM) cùng con trai không kìm được nước mắt trước di ảnh người lãnh đạo tài đức của đất nước. Chị Bùi Hồng Hà viết trong sổ tang: “Hôm nay gia đình chúng cháu đến viếng bác tại Hội trường Thống Nhất TPHCM. Chúng cháu – những thế hệ trẻ của đất nước ghi nhớ lời dạy của cha ông ta, của những vị lãnh tụ của đất nước: dựng nước, giữ nước, tu dưỡng trí tuệ, giữ gìn đạo đức. Gia đình chúng cháu tiếp nối sức mạnh dân tộc, yêu nước, trung thành với Đảng, làm việc gì cũng phải giữ DANH DỰ!”.

Đoàn đại biểu Thành ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ TPHCM và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước nghỉ hưu tại TPHCM, các nguyên lãnh đạo TPHCM, viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đoàn đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM do đồng chí Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TPHCM làm Trưởng đoàn vào kính viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đoàn đại biểu MTTQ Việt Nam do đồng chí Tô Thị Bích Châu, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam làm Trưởng đoàn viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM do đồng chí Phan Văn Mãi, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, Trưởng đoàn ĐBQH TPHCM khoá XV vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đoàn các lãnh sự các nước đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trong sổ tang, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên viết: Vô cùng thương tiếc đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng chí mất đi là một tổn thất lớn lao đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Một mất mát không gì bù đắp được với gia đình, người thân. Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TPHCM viết sổ tang tại lễ viếng Chúng tôi luôn nhớ mãi hình ảnh một con người vô cùng giản dị, khiêm nhường, nghị lực phi thường; một nhân cách lớn; một cán bộ đảng viên mẫu mực, kiên trung, bất khuất; một nhà lãnh đạo đức độ, tài năng, quả cảm; một tấm gương tiêu biểu trong học tập, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác Hồ kính yêu, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, suốt đời vì nước, vì dân, tận tuỵ, tận tâm, tận lực, tận hiến. Xin kính cẩn nghiêng mình, tri ân những công lao to lớn mà Đồng chí đã cống hiến và để lại cho đời. Nguyện học tập, noi gương Đồng chí và các bậc tiền nhân, thề tiếp nối truyền thống một cách xứng đáng, đoàn kết hơn nữa, nỗ lực hơn nữa, quyết tâm nhiều hơn nữa, phấn đấu xây dựng TPHCM “Rực rỡ tên vàng” như Đồng chí hằng mong ước, chỉ dạy, góp phần cùng cả nước, vì cả nước xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam ngày càng văn minh, hạnh phúc, cường thịnh. Xin gửi tới gia quyến Đồng chí Nguyễn Phú Trọng lời chia buồn sâu sắc nhất!

Rất đông người dân TPHCM đến viếng, dâng hương Tổng Bí thư

Cô giáo Phan Thị Hoa (64 tuổi, nhà ở phường Bến Nghé, quận 1) xúc động khi đứng trước cổng Hội trường Thống Nhất. Bà Hoa bùi ngùi chia sẻ, dù chưa từng được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhưng bà rất kính trọng vị lãnh đạo có đức, có tài nên sáng sớm 25-7 đã đến Hội trường Thống Nhất để thắp nén nhang tiễn biệt người lãnh đạo kính yêu.

Cô giáo Phan Thị Hoa khóc nghẹn ngào khi đến viếng người lãnh đạo kính yêu

Từ sáng sớm, vợ chồng anh Nguyễn Ngọc Tuấn (26 tuổi, ngụ phường 6, quận 4) đã đến trước cổng Hội trường Thống Nhất để mong được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. “9 giờ 30 phút, chúng tôi mới mở cửa hàng nên sáng nay tranh thủ đến sớm để thắp nén nhang tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Dù chưa 1 lần gặp mặt Tổng Bí thư nhưng khi nghe tin đồng chí từ trần, vợ chồng tôi vô cùng buồn”, anh Tuấn bày tỏ. Anh Tuấn cho biết trong chiều nay sẽ quay trở lại để thắp nén nhang tiễn biệt người lãnh đạo mà vợ chồng anh kính yêu.

Tịnh xá Từ Quang (đường Tôn Thất Thuyết, phường 4, quận 4) cũng đã lập nơi thờ tự Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đại diện Tịnh xá chia sẻ, những ngày qua nhiều phật tử đã đến đây để thắp hương, tụng kinh tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Để tạo điều kiện cho người dân, phật tử không có điều kiện ra Hội trường Thống Nhất, bàn thờ đồng chí Nguyễn Phú Trọng sẽ được đặt tại tịnh xá trong 7 ngày để người dân thuận lợi đến dâng hương.

7 giờ, bắt đầu Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đúng 7 giờ, tại Hội trường Thống Nhất, Lễ viếng đồng chí Nguyễn Phú Trọng bắt đầu. Tại TPHCM, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM làm trưởng đoàn Đoàn đại biểu Thành ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ TPHCM và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước nghỉ hưu tại TPHCM, các nguyên lãnh đạo TPHCM, viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM làm trưởng đoàn Đoàn đại biểu Thành ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ TPHCM và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước nghỉ hưu tại TPHCM, các nguyên lãnh đạo TPHCM, viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM làm trưởng đoàn Đoàn đại biểu Thành ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ TPHCM và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước nghỉ hưu tại TPHCM, các nguyên lãnh đạo TPHCM, viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đến viếng cùng đoàn còn có các đồng chí: Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM…

Đồng chí Nguyễn Văn Nên thắp hương viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TPHCM đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tại TPHCM, Lễ viếng đồng chí Nguyễn Phú Trọng bắt đầu từ 07 giờ 00 phút đến 22 giờ 00 phút ngày 25 tháng 7 năm 2024 và từ 07 giờ 00 phút đến 13 giờ 00 phút ngày 26 tháng 7 năm 2024.

Ghi nhận của phóng viên Báo SGGP sáng 25-7 xung quanh khu vực diễn ra Lễ tang đồng chí Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất, ngay từ 5 giờ, phía ngoài khuôn viên Hội trường Thống Nhất đã có nhiều đoàn từ các tỉnh, thành đến chờ viếng đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Bên cạnh các đoàn cũng có đông đảo người dân tại TPHCM và các tỉnh, thành đến đăng ký viếng. Dòng người trật tự xếp hàng vào đăng ký.

Để đảm bảo an ninh trật tự tại Lễ tang đồng chí Nguyễn Phú Trọng, các lực lượng chức năng đã túc trực, tổ chức điều phối, đảm bảo giao thông thông thoáng từ các ngả đường hướng về Hội trường Thống Nhất.

Các cơ quan, công sở, nơi công cộng treo cờ rủ và nhà dân cũng treo cờ rủ để tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Các lực lượng chức năng đang điều phối giao thông khu vực Hội trường Thống Nhất sáng nay

Ngay từ tờ mờ sáng, người dân từ khắp nơi đã đến Hội trường Thống Nhất để chờ được vào viếng Lễ tang của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Sáng sớm, người dân từ Tiền Giang đã đến Hội trường Thống Nhất viếng Tổng Bí thư

Cựu chiến binh Nguyễn Ngọc Trình điện thoại để người đồng đội vì lý do sức khỏe không đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được có thể nhìn thấy nơi tổ chức lễ tang của người lãnh đạo tài đức

Bên trong Hội trường Thống Nhất, công tác tổ chức và công tác đảm bảo an ninh được thắt chặt để đón người dân vào viếng Lễ tang của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Khu vực soi chiếu an ninh phục vụ người dân, khách đến viếng Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Bà Lê Thị Kim Liên (68 tuổi), cho biết bà đi từ 1 giờ từ Lâm Đồng và đến Hội trường Thống Nhất lúc 5 giờ sáng. Bà mong sớm được vào thắp nén nhang tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. “Chúng tôi rất đau buồn khi nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần. Chúng tôi đã khóc vì tiếc thương một người lãnh đạo đất nước mà chúng tôi rất yêu quý và trân trọng”, bà Kim Liên xúc động. Bà Huỳnh Thị Phúc (75 tuổi), Cao Đài Chơn Lý, tỉnh Tiền Giang đã tự đón xe đi và đến TPHCM lúc hơn 5 giờ sáng. Bà chia sẻ: “Khi hay tin Tổng Bí thư từ trần mọi người trong họ đạo rất buồn. Vì điều kiện xe cộ, tuổi tác nên cũng hạn chế đi lại, chỉ có tôi và vài người nữa đi. Mọi người ở thánh thất hay tin tôi lên TPHCM để viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng gửi lời nhờ thắp một nén nhang tiễn biệt, ai ai cũng buồn”.

Đoàn lực lượng vũ trang Bộ Quốc phòng đến viếng Tổng Bí thư

Đoàn thanh niên TPHCM đến làm thủ tục chờ lễ viếng

Công tác đảm bảo an ninh tại tang lễ được thắt chặt

Học sinh, đoàn viên đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Các cựu chiến binh đến Viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Bên ngoài khu vực tổ chức Lễ viếng đồng chí Nguyễn Phú Trọng