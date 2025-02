TP. Mỹ Tho tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2024

(THTG) Ngày 12/02, UBND TP. Mỹ Tho tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2024. Ông Nguyễn Thành Công- Chủ tịch UBND TP. Mỹ Tho, Chủ tịch Hội đồng thi đua – Khen thưởng thành phố chủ trì hội nghị. Đến dự hội nghị có ông Trịnh Văn Lợi – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. M

Quang cảnh buổi tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2024

Trong năm 2024, công tác thi đua khen thưởng được TP. Mỹ Tho quan tâm thực hiện với nhiều hình thức, qua đó đã động viên cán bộ và nhân dân thành phố thực hiện có hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội. Kết quả, thành phố thực hiện đạt và vượt 10/11 chỉ tiêu thi đua phát triển kinh tế – xã hội do tỉnh giao, trong đó: tổng thu ngân sách đạt 108,4%; công tác tuyển quân đạt 100% so chỉ tiêu; hộ thoát nghèo đạt 152% so chỉ tiêu được giao; giải ngân vốn đầu tư công đạt 100% so chỉ tiêu; quy mô giá trị sản xuất đạt 102,6% so chỉ tiêu…

UBND TP. Mỹ Tho tặng giấy khen tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao năm 2024

Các chuyên đề thi đua về đẩy mạnh cải cách hành chính; chuyển đổi số; bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kế hoạch thi đua thực hiện chủ đề năm 2024 “ Đẩy mạnh toàn diện việc chuyển đổi số, tạo đột phá trong phát triển du lịch”… đều đạt và vượt so chỉ tiêu đăng ký thực hiện.

Dịp này, UBND TP. Mỹ Tho tặng giấy khen 59 tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao năm 2024

Thanh Tùng