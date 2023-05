TP. Mỹ Tho phát động Tháng Công nhân và An toàn vệ sinh lao động năm 2023

(THTG) Ngày 12-5, UBND thành phố Mỹ Tho tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Thánh hành động An toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ năm 2023. Ông Nguyễn Thành Công – Tỉnh ủy viên – Phó Bí thư Thành ủy – Chủ tịch UBND thành phố chủ trì Lễ phát động.

Quang cảnh Lễ phát động Tháng Công nhân và An toàn vệ sinh lao động năm 2023 tại TP. Mỹ Tho.

Tháng Công nhân năm nay được phát động trên phạm vi cả nước từ ngày 1 – 31/5/2023, với chủ đề “Tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc”.

Ông Nguyễn Thành Công – Chủ tịch UBND thành phố phát biểu tại Lễ phát động.

Tại lễ phát động, ông Nguyễn Thành Công – Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các ngành chức năng của thành phố, các đơn vị xã phường, các doanh nghiệp cùng với tổ chức Công đoàn tích cực cải thiện điều kiện làm việc, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, góp phần chăm sóc sức khỏe, nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, bảo đảm an toàn tính mạng cho người lao động. Đồng thời, kêu gọi các cấp Công đoàn và đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động tích cực tham gia đợt thi đua đặc biệt chào mừng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ năm 2023.

Khen thưởng 12 công ty, doanh nghiệp có thành tích tốt trong thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động năm 2022.

Dịp này, Ủy ban nhân dân thành phố Mỹ Tho đã khen thưởng 12 công ty, doanh nghiệp có thành tích tốt trong thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động năm 2022. Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Tiền Giang và Liên đoàn Lao động thành phố tặng 90 phần quà cho công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Tin và ảnh: Thanh Liêm