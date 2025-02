TP. Mỹ Tho công bố các Quyết định về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ

*** Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang long trọng tổ chức họp mặt kỷ niệm 70 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam. * Đảng bộ UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức hội nghị lần thứ nhất công bố các quyết định thành lập các Chi, Đảng bộ cơ sở, Quy chế làm việc của Đảng bộ, hoạt động của Ủy ban kiểm tra. * UBND huyện Gò Công Tây tổ chức đoàn đi kiểm tra tiến độ thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát tại xã Đồng Sơn. * Bệnh viện Y học cổ truyền Tiền Giang họp mặt kỷ niệm 70 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam. * Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tiền Giang phối hợp với Trường Chính trị tỉnh khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2025. * Huyện Tân Phú Đông họp mặt kỷ niệm 70 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27-2. * Năm 2025, tỉnh Tiền Giang phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới. * UBND huyện Châu Thành công bố các nghị quyết của HĐND huyện về việc thành lập các Phòng chuyên môn và quyết định bổ nhiệm cán bộ. * Huyện ủy Chợ Gạo tổ chức thẩm định Văn kiện chuẩn bị Đại hội Đảng bộ xã Mỹ Tịnh An. * Huyện Gò Công Tây sơ kết chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2024, và triển khai kế hoạch năm 2025. * Lãnh đạo thành phố Mỹ Tho thăm và chúc mừng các cơ sở Y tế nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam. * Thành phố Gò Công họp mặt nguyên cán bộ lãnh đạo qua các thời kỳ để thông tin kết quả phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng năm 2024, và mục tiêu phát triển năm 2025. * Xe máy chở 3 tông vào ô tô ở Hà Nội, 3 người tử vong tại chỗ. * Chuyển giao nhiệm vụ đảm bảo an ninh hàng không từ Bộ Giao thông vận tải sang Bộ Công an. * Giám đốc Công an Hà Nội Nguyễn Hải Trung làm Thứ trưởng Bộ Dân tộc và tôn giáo. * Đắk Lắk: Xuyên đêm tìm kiếm người thả cá phóng sanh bị nước cuốn trôi trên sông Krông Ana. * Tập đoàn vận tải hàng đầu thế giới FedEx muốn mở rộng hoạt động tại Việt Nam. * Nông dân Phú Yên nỗ lực khắc phục hậu quả mưa lũ giữa mùa Xuân. * Thủ tướng Malaysia bày tỏ ngưỡng mộ Bác Hồ khi gặp Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hà Nội. * Đề xuất hỗ trợ tới 50% tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho người nghèo. * Hàng chục tấn dầu thô vón thành cục dạt vào bờ biển thành phố Huế. * Đà Nẵng: Tòa án tuyên phạt Đại tá công an giả 16 năm tù. * Các tỉnh Nam bộ tiếp tục có những cơn mưa trái mùa. * Nha Trang là điểm du lịch biển mang tính biểu tượng của Đông Nam Á. * Sẽ thành lập đoàn thanh tra các ngân hàng vừa tăng lãi suất. * Thủ tướng New Zealand đến Hà Nội cùng đoàn doanh nghiệp lớn. * Ông Trump nâng giá Visa đầu tư vào Mỹ. * Mỹ và Ukraine chốt thỏa thuận về khoán sản. * Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol xin lỗi người dân. * 6 em bé mới chào đời ở Gaza đã chết vì quá lạnh. * Indonesia bắt quan chức nghi dính líu án tham nhũng gần 12 tỷ USD. * Đài Loan điều tra tàu nghi liên quan đến Trung Quốc phá hoại cáp ngầm.