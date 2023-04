Tông vào đuôi xe tải trên cao tốc TPHCM – Trung Lương, tài xế xe khách tử vong tại chỗ

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ ngày 8-4, xe khách mang BKS 67B 001.26 do tài xế Thiều Thiên Thanh (43 tuổi, quê tỉnh An Giang) điều khiển, đang lưu thông trên cao tốc TPHCM – Trung Lương (hướng từ Tiền Giang về TPHCM), đến đoạn Km12, thuộc địa bàn huyện Bến Lức (tỉnh Long An) đã tông mạnh vào đuôi xe tải mang BKS 95H 009.11 do tài xế Nguyễn Hoàng Cơ (37 tuổi, ngụ Kiên Giang) cầm lái chạy cùng chiều.

Cú va chạm mạnh đã làm thùng xe tải bị bung ra, hàng hóa trên xe rơi xuống mặt đường khiến các phương tiện lưu thông trên tuyến đường phải di chuyển chậm kéo dài nhiều km; xe khách mất kiểm soát lao vào bên phải đường; phần đầu xe khách bị biến dạng, tài xế xe khách tử vong tại chỗ.

Nhận được tin báo, đơn vị quản lý tuyến cao tốc TPHCM – Trung Lương có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông và phối hợp cơ quan chức năng tỉnh Long An tiến hành điều tra nguyên nhân, xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguồn SGGP