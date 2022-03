Tổng thống Ukraine: Đàm phán với Nga khó khăn nhưng vẫn sẽ tiếp tục

Trong một bài phát biểu vào sáng 23/3 (giờ địa phương), Tổng thống Zelensky đã bày tỏ hy vọng về các cuộc đàm phán, vốn thu được rất ít kết quả kể từ khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

“Các cuộc đàm phán rất khó khăn, đôi khi xảy ra nhiều bất đồng. Nhưng chúng tôi đang từng bước tiến về phía trước”, ông Zelensky nói.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: AP

Các quốc gia phương Tây đang có kế hoạch gây thêm áp lực lên Điện Kremlin. Cùng với các nhà lãnh đạo châu Âu, Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến sẽ công bố các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga trong chuyến thăm châu Âu tuần này.

Chuyến công du châu Âu của ông Biden cũng bao gồm việc thông báo về hành động chung nhằm tăng cường an ninh năng lượng tại khu vực vốn phụ thuộc nhiều vào khí đốt của Nga.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng chính sách an ninh của Nga quy định rằng nước này sẽ chỉ sử dụng vũ khí hạt nhân liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine nếu đối mặt với “mối đe dọa sống còn”.

“Chúng tôi đã công bố khái niệm về an ninh nội địa, trong đó quy định mọi lý do sử dụng vũ khí hạt nhân. Do đó, nếu xuất hiện mối đe dọa sống còn với đất nước chúng tôi thì vũ khí hạt nhân có thể được sử dụng theo khái niệm đó”, ông Peskov trả lời phỏng vấn CNN hôm 22/3.

Nguồn: vov.vn