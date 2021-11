(THTG) Ngày 19-11, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tiền Giang tổ chức tổng kết liên hoan truyền thanh cơ sở tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2021.

Đơn vị Đài Truyền thanh – Truyền hình TP. Mỹ Tho đạt giải nhất tại liên hoan. Ảnh: Minh Nguyên

Đây là năm thứ 2, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tiền Giang phối hợp với các ngành chức năng tổ chức liên hoan. Với chủ đề: “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật bảo đảm trật tự, an toàn giao thông”, sau gần 5 tháng tổ chức, Ban tổ chức liên hoan đã nhận được 11 tác phẩm câu chuyện truyền thanh và trên 50 ảnh về hoạt động tham gia an toàn giao thông ở các địa phương.

Đại biểu tham dự xem những tác phẩm về chủ đề về an toàn giao thông năm 2021. Ảnh: Minh Nguyên

Theo đánh giá của Ban tổ chức, các tác phẩm thể hiện được chủ đề năm an toàn giao thông năm 2021 “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật bảo đảm trật tự, an toàn giao thông”. Trong đó, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị, xã hội và địa phương đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kết hợp tuyên truyền luật phòng chống tác hại của rượu bia, các hình thức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt, lồng ghép tuyên truyền an toàn giao thông với các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Kết quả, đơn vị Đài Truyền thanh – Truyền hình TP. Mỹ Tho đạt giải nhất, Trung tâm văn hóa thể thao và truyền thanh huyện Tân Phước đạt giải nhì; Trung tâm văn hóa thể thao và truyền thanh huyện Tân Phú Đông, Trung tâm văn hóa thể thao và truyền thanh huyện Cai Lậy đồng giải ba và các đơn vị còn lại nhận giải khuyến khích trong liên hoan.

Thanh Triều