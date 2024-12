Tổng Bí thư Tô Lâm: Lần đầu tiên Ban Chấp hành Trung ương kỷ luật cảnh cáo lãnh đạo chủ chốt của Đảng

*** Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang tiếp xúc cử tri huyện Tân Phú Đông. * UBND tỉnh Tiền Giang ban hành kế hoạch phòng chống hạn mặn mùa khô 2024 – 2025. * Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Cái Bè Phạm Thị Tại gặp gỡ, đối thoại với người dân và doanh nghiệp xã An Hữu. * Trường THPT Đốc Binh Kiều – thị xã Cai Lậy nâng cao chất lượng giáo dục theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. * Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Chợ Gạo tập huấn kỹ năng lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân trong xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Bình Ninh. * Chợ hoa Xuân Ất Tỵ 2025 của tỉnh Tiền Giang sẽ diễn ra từ ngày 19 đến 29 tháng Chạp tại Quảng trường Hùng Vương. * Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh huyện Gò Công Tây ra mắt Câu lạc bộ cờ tướng. * Huyện Cai Lậy triển khai tốt chương trình mỗi xã 1 sản phẩm OCOP. * Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Gò Công tổng kết công tác quân sự, quốc phòng địa phương năm 2024. * Xã Tân Hội thị xã Cai Lậy khánh thành cầu Toàn Tâm do nhóm thiện nguyện tài trợ kinh phí. * Chi bộ 3 Đảng bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tiền Giang Đại hội chi bộ nhiệm kỳ mới. * Công trình cao tốc Bến Lức – Long Thành nối Quốc lộ 51 sắp hoàn thành. * Dự án cầu Rạch Miễu 2 sẽ hợp long vào dịp 30-4-2025. * Thủ tướng chính phủ Phạm Minh Chính phê duyệt phương án nghỉ Tết 9 ngày liên tiếp. * Khởi tố vụ án nhóm vệ sĩ đứng ra dẹp đường cho xe đám cưới ở Thanh Hóa. * Hà Nội: 1 người đàn ông bị đột quỵ khi đang chơi thể thao. * Du khách tăng chuyến tham quan Hội An, Đà Nẳng dịp cuối năm. * Tổng Bí thư Tô Lâm: Không để cơ quan nhà nước là vùng trú an toàn cho cán bộ yếu kém. * Đầu tư 300 tỷ đồng làm kè sông bảo vệ an toàn cho 700 hộ dân ở Nha Trang. * Đưa giá bất động sản về với giá trị thực. * Thúc đẩy nhiều dự án hạ tầng quan trọng ở vùng Đông Nam Bộ. * Xảy ra nổ lớn ở Bắc Giang khiến 1 người tử vong. * Thủ tướng Phạm Minh Chính giao thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục làm chủ đầu tư dự án Đường vành đai 4. * Việt Nam và Singapore chia sẻ kinh nghiệm xử lý các vấn đề phát triển kinh tế, xã hội. * Công an khám xét hàng loạt chi nhánh của Công ty GFDI trong vụ lừa đảo 3.700 tỷ đồng. * Hòa Bình: Công an khởi tố 2 tài xế trong 2 vụ tai nạn làm 6 thanh thiếu niên tử vong. * Sắp đến Giáng Sinh, hàng Trung Quốc tràn ngập thị trường Việt. * Mỗi ngày cả nước có hơn 9.000 tỷ đồng gởi tiết kiệm ở ngân hàng. * Mỹ kết luận: Covid-19 không phải xuất phát từ động vật mà xuất phát từ tai nạn có liên quan đến công tác nghiên cứu của Trung Quốc. * Ông Trump ra tối hậu thư trong vụ thả con tin ở Gaza. * Nhà Trắng bảo vệ lệnh ân xá cho con trai của ông Biden. * Nga tiếp tục chi kỷ lục cho Quốc phòng. * Ukraine nhận thêm viện trợ từ Đức. * Trung Quốc tăng sự hiện diện tại Nam cực bằng việc xây trạm quan sát khí quyển. * Israel và Hezbollah tấn công “ăn miếng trả miếng” bất chấp lệnh ngừng bắn. * Mỹ công bố gói vũ khí trị giá 725 triệu USD viện trợ cho Ukraine. * Tổng thống Mỹ Biden bắt đầu công du Angola.