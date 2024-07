Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với Công an tỉnh Tiền Giang

(THTG) Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người chiến sĩ cách mạng kiên trung, sáng tạo và mẫu mực của Đảng Cộng sản Việt Nam, suốt cuộc đời đồng chí đã sống, học tập và chiến đấu theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh; hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, luôn xem lợi ích quốc gia, dân tộc là trên hết. Đồng chí luôn dành sự quan tâm đặc biệt, lãnh đạo, chỉ đạo đến lực lượng Công an nhân dân.

Trong thời gian giữ cương vị Chủ tịch Quốc hội và Tổng Bí thư, đồng chí đã hai lần về thăm, làm việc và để lại nhiều tình cảm với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Tiền Giang.

Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trò chuyện cùng các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Tiền Giang. Ảnh Duy Sơn.

Để đảm bảo tuyệt đối an toàn các chuyến công tác của đồng chí Tổng Bí thư, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm túc các phương án bảo vệ. Theo đó, Công an các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh xây dựng kế hoạch cụ thể, sát hợp với đặc điểm riêng và triển khai đến cán bộ chiến sĩ thực hiện nhằm chủ động nắm tình hình, khảo sát thực tế tại những nơi đồng chí Tổng bí thư đến làm việc. Bố trí lực lượng, phương tiện đưa, đón và bảo vệ tuyệt đối an toàn. Mỗi cán bộ chiến sỹ thực hiện nhiệm vụ đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, bảo vệ tuyệt đối an toàn về an ninh, trật tự, đảm bảo trật tự an toàn giao thông thông suốt trong thời gian đồng chí Tổng Bí thư thăm và làm việc tại Tiền Giang.

Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm cơ sở tủ thờ Ba Đức, tại làng nghề truyền thống tủ thờ Gò Công, xã Tân Trung, thị xã Gò Công (năm 2016)

Trên cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Đảng Cộng sản Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã có những chỉ đạo sâu sắc đối với công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng và đảm bảo công tác, chiến đấu của Công an nhân dân. Tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 73 năm 2018, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu lực lượng Công an dân nhân phải “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”; “Còn Đảng là còn mình” và “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất”.

Lực lượng Công an tỉnh Tiền Giang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, đảm bảo an toàn giao thông chuyến thăm và làm việc của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang

Toàn lực lượng Công an nhân dân luôn ghi sâu trong tâm trí lời căn dặn của đồng chí Tổng Bí thư, sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân đã tin cậy, giao phó; xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, chính quy, tinh nhuệ hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thanh Duy – Đặng Thanh