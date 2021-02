Tòa giám mục giáo phận Mỹ Tho chúc Tết lãnh đạo tỉnh Tiền Giang

(THTG) Nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc, ngày 03-02 Tòa giám mục giáo phận Mỹ Tho, do Đức giám mục Phê rô Nguyễn Văn Khảm làm trưởng đoàn đã đến chúc tết Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Tiền Giang.

Đức giám mục Phê rô Nguyễn Văn Khảm đến thăm và chúc tết Tỉnh ủy Tiền Giang. Ảnh: Công Luận

Tại tỉnh ủy tỉnh Tiền Giang, đón tiếp đoàn Tòa giám mục giáo phận Mỹ Tho có ông Võ Văn Bình – Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang. Tại buổi tiếp kiến, Đức giám mục Phê rô Nguyễn Văn Khảm đã bày tỏ lòng tin tưởng của các linh mục, tu sĩ và giáo dân theo đạo công giáo trong giáo phận Mỹ Tho nói chung và địa phận tỉnh Tiền Giang nói riêng về các chủ trương, đường lối của Đảng và nhà nước trong việc điều hành quản lý, phát triển kinh tế văn hóa, xã hội tại địa phương.

Tại buổi tiếp, ông Võ Văn Bình đánh giá cao vai trò lãnh đạo tinh thần của các linh mục, cha xứ, tu sĩ trong việc thực hiện khối đại đoàn kế toàn dân tộc, từ đó các đồng bào theo đạo Công giáo thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, góp phần cùng với nhà nước thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng và nhà nước.

Ông Nguyễn Văn Mười – Phó chủ tịch UBND tỉnh tiếp đoàn Tòa giám mục giáo phận Mỹ Tho đến thăm và chúc tết. Ảnh: Công Luận

Tại UBND tỉnh Tiền Giang, ông Nguyễn Văn Mười – Phó chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp đoàn, đồng thời đánh giá cao vai trò các linh mục, tu sĩ và đồng bào giáo dân trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đã thực hiện tốt các đường lối, chủ trương của Đảng và nhà nước trong việc xây dựng và bảo vệ tổ quốc, thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào do chính quyền địa phương phát động./.

Tòa giám mục giáo phận Mỹ Tho chúc tết Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Tiền Giang và công an Tiền Giang

Cũng trong ngày 3-2, Tòa giám mục giáo phận Mỹ Tho đã đến chúc tết các cán bộ, chiến sỹ của 2 đơn vị Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Tiền Giang và công an Tiền Giang.

Tòa giám mục giáo phận Mỹ Tho đến thăm và chúc tết Bộ chỉ huy quân sự… Ảnh: Công Luận

…và công an tỉnh Tiền Giang. Ảnh: Công Luận

Đức giám mục Phê rô Nguyễn Văn Khảm đánh giá cao vai trò của 2 ngành quân sự và công an tỉnh Tiền Giang trong việc đảm bảo an ninh, trật tự, phòng chống tội phạm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Qua đó giúp cho các nhà thờ, giáo đường, giáo dân, xóm đạo an tâm hành đạo, thực hiện vai trò công dân trong việc sống phúc âm trong lòng dân tộc. Lãnh đạo Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Tiền Giang và Công an tỉnh Tiền Giang cũng đánh giá cao các giáo dân, đồng bào theo đạo Công giáo trong việc chấp hành qui định pháp luật như việc thanh niên trong độ tuổi quân sự đăng ký nhập ngũ hàng năm, các giáo dân thực thi tốt pháp luật trong việc phòng chống tội phạm …..