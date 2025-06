Tòa án huyện Tân Phước tuyên 6 năm tù cho đối tượng “Cướp tài sản”

*** Thành ủy Mỹ Tho tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. * Ông Nguyễn Đức Thịnh - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Tiền Giang khảo sát thực tế điểm sạt lở ở ấp Hậu Vinh, xã Hậu Thành huyện Cái Bè. * UBND thị xã Cai Lậy tổ chức lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2025. * Huyện Đoàn Tân Phước và Trung tâm Y tế huyện tổ chức buổi tư vấn và hướng dẫn cách chăm sóc sức khỏe, tâm lý cho học sinh trước kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2025. * Năm học 2024 - 2025, Trường THPT Chợ Gạo có 974 học sinh xuất sắc. * Huyện Gò Công Tây tổ chức chương trình Vui Tết thiếu nhi, trao học bổng cho học cho học sinh vượt khó học tốt năm 2025. * Ban Thanh niên Công an tỉnh Tiền Giang trao học bổng tặng các em học sinh vượt khó học tốt tại xã Mỹ Phước Tây, thị xã Cai Lậy. * Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh tại Phiên họp thứ 46 sẽ diễn ra trong 6 ngày (ngày 3 - 6/6/2025 và ngày 9 - 10/6/2025). * Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu đẩy mạnh công tác xử lý tài sản sau sắp xếp. * Cả nước có 20/63 tỉnh, thành phố đạt được tiêu chí không còn nhà tạm, nhà dột nát. * Từ 1/6 cơ quan BHXH sẽ dừng cấp thẻ BHYT bản giấy cho người tham gia BHYT trừ trường hợp không có căn cước công dân gắn chíp và không cài đặt được VNeID, VssID. * 5 tháng đầu 2025 (tính từ ngày 15-12-2024 đến 14-5-2025), toàn quốc xảy ra 7.853 vụ tai nạn giao thông, làm tử vong 4.328 người, bị thương 5.307 người. * Vụ bảo vật quốc gia ngai vàng Triều Nguyễn bị phá hoại: UBND TP. Huế xem xét xử lý kỷ luật nhiều tập thể, cá nhân. * Công an tỉnh Hòa Bình triệt xóa cơ sở sản xuất hàng nghìn tấn phân bón giả. * Tạm giữ gần 226.000 sản phẩm không hóa đơn, không rõ nguồn gốc tại Bắc Ninh. * Quảng Ninh: Tiêu hủy gần 2.000 gấu bông “Baby Three” chứa chất độc hại. * TP.HCM: Cháy xưởng sản xuất nhựa ở Hóc Môn, khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi. * Vietnam Airlines khai trương đường bay thẳng Thành phố Hồ Chí Minh-Bali (Indonesia). * Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong tháng 6/2025, khả năng xuất hiện bão, áp thấp nhiệt đới. * Nga công bố video tấn công bãi phóng UAV của Ukraine, phá hủy hơn 30 thiết bị. * Cháy trung tâm cai nghiện ma túy tại Mexico, ít nhất 12 người tử vong. * Pháp buộc tội hàng chục nghi can bắt cóc các nhân vật tiền kỹ thuật số hàng đầu. * Israel lần đầu thành công cấy ghép tim nhân tạo hoàn toàn.