Tỉnh ủy và HĐND tỉnh Tiền Giang chúc Tết các doanh nghiệp

*** Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang Nguyễn Văn Danh thăm và chúc Tết Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Tiền Giang. * Chủ tịch HĐND tỉnh Châu Thị Mỹ Phương thăm và chúc Tết tại Công ty Hoan Vinh ở thị trấn Tân Hiệp huyện Châu Thành. * Trung tâm Văn hóa thể thao và Truyền thanh huyện Tân Phước tổng kết trao giải Hội thi Cổng chào gắn với Tuyến đường cờ hoa mừng Xuân Ất Tỵ 2025. * Ủy ban nhân dân huyện Tân Phú Đông triển khai kế hoạch tổ chức Hội trại tòng quân và Lễ giao quân năm 2025. * Huyện Cái Bè họp mặt đầu năm, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong quý 1. * UBND huyện Chợ Gạo họp thành viên mở rộng chuẩn bị công tác tuyển quân. * Huyện ủy Cai Lậy trao Huy hiệu Đảng cho Đảng viên cao niên ở xã Cẩm Sơn. * UBND huyện Tân Phú Đông sơ kết công tác tổ chức Tết nguyên đán 2025. * Thị xã Cai Lậy tổng kết và trao giải Hội thi Cổng chào và Tuyến đường cờ hoa đẹp mừng Xuân Ất Tỵ. * Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ ngành trung ương nhanh chóng hoàn thiện các văn bản sắp xếp bộ máy và xây dựng chiến lược thu hút đầu tư. * Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về công tác nhân sự chuẩn bị cho kỳ họp bất thường. * Quán ăn ở Nha Trang bị du khách Trung Quốc tố chặt chém, đã tháo bảng hiệu. * Người dân chật vật quay lại thành phố Hồ Chí Minh vì giá vé máy bay quá cao. * An Giang: Nhóm 50 người dàn cảnh cướp giật của du khách đi viếng chùa, địa phương đã chuyển hồ sơ cho công an. * Trà Vinh: 1 người đàn ông mua 10 tờ vé số, tặng người thân trong bàn 8 tờ, giữ lại 2 tờ bỏ vào túi quần đi bắt ba khía, 2 tờ vé số bị ướt rách nát. May mắn 10 tờ đều trúng giải đặc biệt, nhưng 2 tờ vé số của ông không lảnh giải được. * Một người đàn ông băng ngang đường cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ để gửi hàng cho xe khách. Tài xế xe khách bị lập biên bản xử phạt 20 triệu đồng. * Đại học Quốc gia Hà Nội phát hành sách hướng dẫn thi đánh giá năng lực. * Mỹ ra lệnh đóng cửa toàn bộ phái bộ của USAID ở nước ngoài. * Ông Trump tuyên bố sốc: Mỹ sẽ tiếp quản Gaza. * Tổng thống Ukraine tuyên bố sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán với ông Putin. * Tại phiên tòa luận tội, Tổng thống Hàn Quốc thừa nhận có điều động quân đội. * Nam Phi: Cướp táo tợn nổ súng cướp xe chở tiền mặt giữa giờ cao điểm. * Ca nhiễm cúm nặng tại Nhật Bản tăng vọt, thiệt hại có thể lên hàng ngàn tỷ Yên. * Mỹ bắt đầu đưa người nhập cư đến căn cứ Guantanamo ở Cuba.