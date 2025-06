Tỉnh ủy Tiền Giang triển khai Quyết định thành lập Báo Ấp Bắc và Đài Phát thanh Truyền hình Tiền Giang

*** Tỉnh ủy Tiền Giang tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025. * Đảng bộ Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang tổ chức Đại hội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025 - 2030. * Ban Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang tổ chức Họp mặt, giải đáp khó khăn, kiến nghị của Công an cấp xã. * Đảng bộ Đài Phát thanh và Truyền hình Tiền Giang tổ chức Đại hội lần thứ V nhiệm kỳ 2025 - 2030. * Huyện Chợ Gạo công bố và trao Quyết định thành lập 6 Ban Chỉ huy Quân sự xã thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp (mới). * Thị ủy Cai Lậy sơ kết thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm 2025. * Thị xã Cai Lậy: Bàn giao nhà ở thuộc Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát tại xã Mỹ Hạnh Trung. * Ban Thường vụ Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Tân Phú Đông tổ chức hội nghị sơ kết công tác Hội và phong trào phụ nữ 6 tháng đầu năm 2025. * TP. Mỹ Tho tổ chức lễ công bố Quyết định về việc sáp nhập các trường học trên địa bàn phường 2. * UBND huyện Cai Lậy đã tổ chức vận hành thử nghiệm đối với Trung tâm phục vụ hành chính công xã Bình Phú (mới). * Huyện Gò Công Tây có 1.125 thí sinh tham gia kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2025. * Sáng nay 26/6, hơn 1,1 triệu học sinh trên cả nước chính thức bước vào Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025. * Ngày 26/6, Quốc hội thảo luận về dự án Luật Tình trạng khẩn cấp. * Đồng Nai hỗ trợ 6 tháng tiền ăn, ở cho cán bộ Bình Phước qua làm việc. * Gia Lai đầu tư hơn 700 tỷ đồng nâng chất lượng trường dân tộc nội trú, bán trú. * Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Cao Bằng bắt giữ 2 đối tượng liên quan đến hành vi mua bán chất ma túy. * Ninh Thuận: Cảng Trung Nam Cà Ná đón chuyến tàu siêu trọng đầu tiên chở thiết bị điện gió. * Yên Bái: Sạt lở đất trong đêm khiến một người tử vong. * Dự báo, đến 7 giờ ngày 27/6, áp thấp nhiệt đới ở trên khu vực phía Nam, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) với sức gió dưới cấp 6 và suy yếu thành vùng áp thấp. * Hàn Quốc: Triệt phá đường dây làm giả mỹ phẩm cao cấp, giá rẻ bằng 30% sản phẩm thật. * Châu Âu cảnh báo khẩn đến khách du lịch về loại virus gây bệnh viêm gan A nguy hiểm lây nhiễm cho hàng ngàn người. * Xả súng tại lễ hội ở Mexico: Ít nhất 10 người chết và 12 người bị thương. * Cảnh sát Thái Lan phát hiện thiết bị nổ tự chế tại Sân bay quốc tế Phuket.