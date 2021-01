Tỉnh uỷ Tiền Giang tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 3

(THTG) Ngày 06-01, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tiền Giang khóa XI tổ chức hội nghị lần thứ 3 tổng kết thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Ông Nguyễn Văn Danh – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, ông Võ Văn Bình – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và ông Nguyễn Văn Vĩnh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang cùng chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Tiền Giang lần thứ 3. Ảnh: Trần Liêm

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Võ Văn Bình – Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy nhấn mạnh: Năm 2020 là năm chịu nhiều ảnh hưởng, với những khó khăn kéo dài như: tình hình hạn, xâm nhập mặn diễn ra gay gắt, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp và gần đây xảy ra nhiều trường hợp hộ chăn nuôi heo bị bệnh dịch tả heo Châu Phi,… đã và đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, đời sống, việc làm, thu nhập của doanh nghiệp và người dân. Tuy nhiên, với sự đoàn kết, quyết tâm của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang trong lãnh đạo, điều hành và tổ chức thực hiện, nên tình hình kinh tế – xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển ổn định. Thành tựu đạt được của năm 2020 đã được đánh giá rất cao tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Tiền Giang khóa XI, cũng như các chỉ tiêu được nêu trong dự thảo báo cáo chính trị, với nhiều chỉ tiêu đạt và vượt.

Trong số các chỉ tiêu Nghị quyết đã đề ra, chỉ tiêu thu ngân sách trong năm 2020 được đánh giá khó thực hiện, do tình hình khó khăn chung, nhưng đến ngày 31/12/2020 đã thu đạt 10.908 tỷ đồng, đạt 101,6 % kế hoạch. Chi đầu tư phát triển trên 5.500 tỷ, đạt 122,7%, tăng 26,5% so với năm 2019.Tăng trưởng kinh tế (GRDP theo giá so sánh 2010) tăng 1,5%. Xây dựng 28 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 112%; Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 750 doanh nghiệp, đạt 115,4%, tăng 12% so với năm 2019. Thu nhập bình quân đầu người 57,4 triệu đồng, đạt 103,8%. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,87% theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều…

Ông Võ Văn Bình – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ gợi ý nội dung thảo luận lại hội nghị. Ảnh: Trần Liêm

Ông Võ Văn Bình – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Tiền Giang đã gợi ý các nội dung để các đại biểu tham dự hội nghị thảo luận, nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2021.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nhiệm vụ ngành nông nghiệp tập trung khôi phục vườn cây ăn trái theo qui trình 5 bước trên cây sầu riêng hiện có 3.000 hecta khôi phục tốt và xử lý ra hoa đang cho trái. Ngành đã chủ động các giải pháp trong mùa khô năm 2021, trong đó dự kiến đóng các đập tạm trên các trục kênh chính và sẽ hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2021 nếu độ mặn cao, đồng thời chủ động các giải pháp đồng bộ để bảo đảm sản xuất sinh hoạt của nhân dân.

Ngành Y tế nêu giải pháp tăng cường phòng chống covid-19, năng lực hoạt động mạng y yế cơ sở, thực hiện thông tuyến bảo hiểm y tế… Ngoài ra, các địa phương đã tập trung phân tích và đề xuất giải pháp để đẩy mạnh tiêu thụ nông sản nội địa và xử lý môi trường, đặc biệt bãi rác Tân Phước. Công tác xây dựng Đảng theo đánh giá của Ban tổ chức Tỉnh ủy cần thực hiện tốt đề án 03 thành lập Đảng bộ tại các doanh nghiệp ngoài nhà nước. Với các đảng bộ tập trung nêu cao giải pháp nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, công tác giám sát phản biện xã hội. Sau Đại hội Đảng các đảng bộ đã cơ bản kiện toàn xong các chức danh theo đề án nhân sự…

Ông Nguyễn Văn Vĩnh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu. Ảnh: Trần Liêm

Ông Nguyễn Văn Vĩnh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang nêu 4 vấn đề của năm 2020, nhấn mạnh đến kết quả của thực hiện mục tiêu kép. Theo đó, UBND tỉnh đã xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể 19 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của Tỉnh ủy, không chỉ trong năm 2021 mà còn cho giai đoạn 2021- 2025 nhằm vụ thể hóa Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và các nghị quyết của HĐND tỉnh Tiền Giang.

Tại hội nghị, ông Võ Văn Bình – Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy đã triển khai Công điện của Thường trực Ban Bí thư về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 gửi Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 các tỉnh ủy, thành ủy; các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương; các đảng ủy đơn vị sự nghiệp Trung ương.

Ông Nguyễn Văn Danh – Bí thư Tỉnh uỷ phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Trần Liêm

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Danh – Bí thư Tỉnh uỷ đánh giá cao Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, các ngành các cấp các doanh nghiệp và nhân dân đã đồng lòng vượt qua khó khăn, đạt thành tựu cho năm 2020, nhất là hoàn thành các mục tiêu kép. Năm 2021, năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Vấn đề then chốt nhất là công tác xây dựng đảng, trách nhiệm của từng đảng viên. Đặc biệt các đồng chí trong Ban thường vụ Tỉnh ủy trực tiếp đi công tác đều các xã phường trong năm 2021. Bệnh cạnh các nhiệm vụ thường xuyên, ông Nguyễn Văn Danh – Bí thư Tỉnh uỷ Tiền Giang còn yêu cầu tập trung thực hiện nghiêm Chỉ thị số 45-CT/TW về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, với dự kiến cuộc bầu cử sẽ được tiến hành vào ngày Chủ nhật, 23/5/2021.

Ban Thường vụ tỉnh ủy Tiền Giang tặng Bằng khen cho 16 tập thể có thành tích đóng góp tham mưu phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ XI nhiệm kỳ 2020- 2025. Ảnh: Trần Liêm

Dịp này , Ban Thường vụ tỉnh ủy Tiền Giang đã tặng Bằng khen cho 16 tập thể có thành tích đóng góp tham mưu phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ XI nhiệm kỳ 2020- 2025.

Thanh Thảo