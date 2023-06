Tỉnh ủy Tiền Giang Sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm

(THTG) Ngày 30-6, Tỉnh ủy Tiền Giang tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Ông Nguyễn Văn Danh – Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng – Bí thư Tỉnh uỷ chủ trì Hội nghị. Cùng dự có ông Võ Văn Bình – Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ – Chủ tịch HĐND tỉnh, ông Nguyễn Văn Vĩnh – Phó Bí thư Tỉnh uỷ – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang.

Quang cảnh Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị tỉnh Tiền Giang 6 tháng đầu năm. Ảnh: Bùi Phong

6 tháng đầu năm 2023, tổng sản phẩm trên địa bàn đạt 31.379 tỷ đồng, tăng 3,03% so với cùng kỳ. Sản xuất nông nghiệp 6 tháng ổn định, hàng hoá nông sản đáp ứng nhu cầu của thị trường. Chỉ số sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm tăng 2,2% so cùng kỳ. Ngành xây dựng tăng 8,51% là một trong những ngành có tốc độ tăng trưởng tốt nhất trong 6 tháng đầu năm. Kim ngạch xuất khẩu hàng hoá 6 tháng được 2.270 triệu USD, đạt 58,2% kế hoạch, tăng 10,9% so cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 6 tháng ước 4.923 tỷ đồng, đạt 48% so dự toán, giảm 1,6% so cùng kỳ. Trong 6 tháng, có 415 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, đạt 50% kế hoạch.Lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm triển khai thực hiện, an sinh xã hội được đảm bảo. Quốc phòng – an ninh được tăng cường củng cố. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể được chú trọng, hoạt động có hiệu quả.

Ông Nguyễn Văn Danh – Bí thư Tỉnh uỷ Tiền Giang phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Bùi Phong

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Nguyễn Văn Danh – Bí thư Tỉnh uỷ Tiền Giang đề nghị các cấp uỷ, lãnh đạo các sở, ban ngành, MTTQ, các đoàn thể và các địa phương tăng cường sự đoàn kết; phải xem công tác kiểm tra, giám sát là vấn đề trọng tâm và thường xuyên để kịp thời tháo gỡ, khó khăn, vướng mắc.

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023, ông Nguyễn Văn Danh nhấn mạnh: Các cấp các ngành, địa phương nắm chắc tình hình thời tiết để chủ động chuẩn bị phương án ứng phó do thiên tai gây ra; chủ động phối hợp kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp khai thác cát trái phép; khẩn trương hoàn chỉnh các nội dung theo Bộ, ngành trung ương đối với quy hoạch tỉnh, trên cơ sở đó tiến hành quy hoạch vùng, quy hoạch ngành, quy hoạch ở các huyện, thành thị đảm bảo tính hệ thống, đồng bộ và có sự kết nối trong phát triển nhằm khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của tỉnh; đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với xây dựng chính quyền điện tử nhằm nâng cao hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.

Yến Vân