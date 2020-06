Tỉnh ủy Tiền Giang sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm 2020

(THTG) Ngày 30-6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 26 để tổng kết, đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 06 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2020. Hội nghị do ông Nguyễn Văn Danh – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Võ Văn Bình – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang và ông Lê Văn Hưởng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang chủ trì.

Quang cảnh tổ chức hội nghị. Ảnh: Bùi Phong

Theo báo cáo đánh giá, qua 6 tháng triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020, Tiền Giang cũng như nhiều tỉnh thành trong cả nước phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do hạn mặn xuất hiện sớm, kéo dài, thiếu nước sản xuất; tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động, hoặc sản xuất cầm chừng, do không có nguyên vật liệu và đầu ra sản phẩm; hoạt động du lịch bị tạm dừng, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và đời sống của người dân trên địa bàn tỉnh. Về tăng trưởng kinh tế (GRDP theo giá so sánh 2010) âm 0,8%; Tổng kim ngạch xuất khẩu 1,2 tỷ USD, đạt 35,9% kế hoạch, giảm 15,3% so với cùng kỳ năm 2019; Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội thực hiện 16.032 tỷ đồng, tăng 10,9% so với cùng kỳ năm 2019; Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là 5.193 tỷ đồng, đạt 46,6% kế hoạch; Tổng chi ngân sách địa phương 9.967 tỷ đồng, tăng 78,9% so với cùng kỳ; 350 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, đạt 53,8% kế hoạch; Xây dựng 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới; Kết nạp 390 đảng viên mới, đạt 26% kế hoạch…

Đại biểu tham gia đóng góp ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Bùi Phong

Trước tình hình trên, Ban Chấp hành Đảng bộ và UBND tỉnh Tiền Giang đã chủ động, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt với nhiều giải pháp kịp thời, sự vào cuộc tích cực của Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, của các cấp, các ngành, các địa phương nên đã hạn chế thấp nhất thiệt hại do hạn, mặn và dịch bệnh gây ra, mang lại hiệu quả tích cực về kinh tế, chính trị trong công tác phòng, chống hạn, mặn, dịch bệnh Covid-19, tỉnh không có trường hợp mắc bệnh; người dân đủ nước sinh hoạt, đáp ứng một phần nước tưới vườn cây ăn trái như sầu riêng, thanh long. Hỗ trợ kịp thời các đối tượng xã hội theo Nghị quyết 42 ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ ngưởi dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh; các lĩnh vực văn hóa – xã hội ổn định; quốc phòng – an ninh trật tự được giữ vững.

Ông Võ Văn Bình – Phó Bí thư Thường trục Tỉnh ủy…

…và ông Lê Văn Hưởng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Bùi Phong

Các tổ chức trong hệ thống chính trị, các đơn vị sự nghiệp công lập tiếp tục được sắp xếp, kiện toàn; công tác dân vận của hệ thống chính trị được đẩy mạnh, quy chế dân chủ cơ sở được phát huy, kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng, chủ động giải quyết những kiến nghị, khiếu nại, nguyện vọng chính đáng của nhân dân ngay từ cơ sở; công tác tổ chức Đại hội cấp cơ sở điểm và diện rộng, nhiệm kỳ 2020 – 2025 được các đơn vị, địa phương chuẩn bị chu đáo về nhân sự, văn kiện thực hiện đúng theo chương trình, kế hoạch đề ra; đảm bảo kiểm soát chặt chẽ tình hình dịch bệnh Covid-19 trong quá trình tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp,…

Ông Nguyễn Văn Danh – Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Bùi Phong

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Nguyễn Văn Danh – Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang đã lưu ý những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2020, trong đó đáng chú ý là tập trung tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ cấp huyện và tương đương. Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang cũng lưu ý Ban Chấp hành Đảng bộ cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đề cao trách nhiệm, quyết tâm chính trị tập trung lãnh đạo; xác định rõ vai trò, trách nhiệm cá nhân và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới…

Minh Toàn