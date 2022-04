Tỉnh uỷ Tiền Giang sơ kết thực hiện nhiệm vụ chính trị quý 1/2022

(THTG) Chiều 01-4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang tổ chức Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhằm sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị quý 1 và triển khai những nhiệm vụ trọng tâm trong quý 2-2022. Ông Nguyễn Văn Danh – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang; ông Võ Văn Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và ông Nguyễn Văn Vĩnh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang cùng chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ chính trị tỉnh Tiền Giang quý 1/2022. Ảnh: Lê Thi

Theo đánh giá chung, trong quý 1 năm 2022, với sự đoàn kết và quyết tâm, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế – xã hội, gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI sát với tình hình thực tế, đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, các giải pháp ứng phó tình hình xâm nhập mặn, hạn chế thấp nhất thiệt hại cho người dân.

Qua 3 tháng triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022, hầu hết các chỉ tiêu thực hiện đều đạt so với kế hoạch và tăng so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, tổng kim ngạch xuất khẩu là 837,7 triệu USD, đạt 25% kế hoạch, tăng 11,9% so cùng kỳ; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 6.862,7 tỷ đồng, đạt 18,7% kế hoạch, tăng 2,9% so cùng kỳ; số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới 226 doanh nghiệp, tăng 83 doanh nghiệp so với cùng kỳ năm 2021.

Giá trái cây giảm sâu thời gian dài ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Các lĩnh vực văn hóa – xã hội ổn định; quốc phòng – an ninh trật tự được giữ vững; các chính sách đối với người có công và an sinh xã hội được thực hiện tốt. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể luôn được chú trọng; công tác dân vận có chuyển biến tích cực.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid-19, nên tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn được 2.465,5 tỷ đồng, đạt 27,9% kế hoạch, giảm 16% so cùng kỳ; giá nông sản nhiều biến động; giá vật tư nông nghiệp, xăng, dầu tăng mạnh đã tác động đến giá hàng hóa, dịch vụ tăng theo, ảnh hưởng thị trường cung cầu hàng hóa; giá nhiều mặt hàng xuất khẩu giảm, hoạt động du lịch còn khó khăn; số ca nhiễm Covid-19 gia tăng làm ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh và cuộc sống của người dân…

Ông Nguyễn Văn Danh – Ủy viên ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu đạo tại hội nghị. Ảnh: Lê Thi

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Nguyễn Văn Danh – Ủy viên ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Tiền Giang nêu rõ, mặc dù tỉnh Tiền Giang đã có bước khởi điểm đầu năm 2022 rất thuận lợi, nhưng cũng không ít khó khăn, nhất là dịch bệnh Covid-19 vẫn còn xảy ra và diễn biến phức tạp; cùng với đó là thiên tai, biến đổi khí hậu là nhưng nguy cơ luôn tiềm ẩn chưa dự đoán được; sự phục hồi kinh tế ở các tỉnh, thành trong khu vực, cả nước nói chung không đồng đều, thiếu ổn định trong đó có tỉnh Tiền Giang. Từ thực trạng đó, ông Nguyễn Văn Danh đề nghị cần phải phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, phải xác định rõ hơn nữa những công việc trọng tâm, cần ưu tiên để có sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ đề ra đạt kết quả cao nhất.

Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang Nguyễn Văn Danh cũng nhấn mạnh các cấp, các ngành cần quyết liệt hơn để thực hiện thành công mục tiêu kép, gắn với tiềm năng, thế mạnh của mỗi địa phương; nổ lực quyết tâm cao hơn nữa trong chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh; phấn đấu đạt mức tăng trưởng ở mức cao nhất trong 6 tháng còn lại của năm 2022.

Đối với công tác phòng, chống dịch Covid-19, Bí thư tỉnh ủy Tiền Giang Nguyễn Văn Danh yêu cầu hạn chế thấp nhất số ca bệnh nặng và ca tử vong; phải đảm bảo về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế và các điều kiện phuc vụ công tác phòng, chống dịch trên địa bàn, tương ứng với các kich bản đã được chuẩn bị; đặc biệt lưu ý tăng cường công tác phòng, chống dịch trong học đường.

Bên cạnh đó, Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang Nguyễn Văn Danh cũng yêu cầu kiểm tra, rà soát đánh giá lại việc triển khai thực hiện các khâu đột phá về tập trung đầu tư, hình thành hệ thống các sản phẩm chủ lực và vùng động lực. Bên cạnh đó, cần tập trung đầu tư xây dựng hệ thống kết nối hạ tầng đồng bộ ở đô thị và nông thôn; phát triển nguồn nhân lực; đẩy mạnh cải cách hành chính và các mục tiêu, chỉ tiêu quan trọng khác.

Trọng Hiếu