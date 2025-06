(THTG) Ngày 25/6, Tỉnh ủy Tiền Giang tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025.

Tỉnh ủy Tiền Giang sơ kết nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm

Chủ trì hội nghị có ông Nguyễn Văn Danh – Ủy viên BCH Trung ương Đảng – Bí thư Tỉnh ủy – Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, bà Nguyễn Hải Trâm – Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, bà Châu Thị Mỹ Phương – Phó Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh, ông Nguyễn Văn Vĩnh – Phó Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh.

06 tháng đầu năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy đảng tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng bám sát chỉ đạo của trung ương, phù hợp tình hình thực tiễn địa phương và có trọng tâm, trọng điểm nên hầu hết các chỉ tiêu thực hiện đều đạt so với kế hoạch và có nhiều chỉ tiêu thực hiện tăng hơn so với cùng kỳ. An sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân ngày càng nâng cao; các lĩnh vực văn hóa- xã hội ổn định; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; các chính sách người có công và an sinh xã hội được thực hiện tốt. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, Mặt trận Tổ Quốc và các tổ chức chính trị – xã hội luôn được tập trung củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng tổ chức, bộ máy; công tác dân vận của hệ thống chính trị được đẩy mạnh, quy chế dân chủ cơ sở được phát triển tốt, đã kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng, chủ động giải quyết những kiến nghị, khiếu nại, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đặc biệt, công tác sáp nhập tỉnh và chuẩn bị vận hành chính quyền địa phương hai cấp đến thời điểm này đã thực hiện xong việc lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị, xử lí tài sản công, sắp xếp đội ngũ phòng ban từ cấp xã, phường đến cấp tỉnh và đã xem xét, phê duyệt đối với hơn 1.087 trường hợp có nguyện vọng nghỉ theo chế độ.

Riêng kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội trong 6 tháng đầu năm rất khả quan, đời sống vật chất và tinh thần của người dân tiếp tục phát triển. Tăng trưởng kinh tế (GRDP) tăng 6,3% so với cùng kỳ năm ngoái; chỉ số công nghiệp tăng 12,5%; lĩnh vực thương mại tăng gần 10%. Nổi bật nhất là giải ngân đầu tư công đạt 41,2%, nằm trong top 10 tỉnh, thành cả nước đạt tỷ lệ cao; được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng tỉnh nông thôn mới, sớm hơn một năm so với nghị quyết. Ông Nguyễn Văn Danh – Ủy viên Trung ương Đảng – Bí thư Tỉnh ủy cho đây là kết quả của sự phấn đấu rất cao của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tỉnh nhà, tạo tiền đề cho

sự phát triển chung của cả nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Nhiệm vụ trong thời gian còn lại của năm 2025 rất nặng nề, với nhiều yếu tố thuận lợi và khó khăn đan xen, BCH Đảng bộ tỉnh đề nghị các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội, các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, công chức, viên chức, người lao động tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, thống nhất, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong bối cảnh hợp nhất tỉnh Tiền Giang và tỉnh Đồng Tháp thành tỉnh Đồng Tháp. Tại hội nghị, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đề ra một số nội dung cần tập trung thực hiện trong 6 tháng cuối năm là: lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện, có hiệu quả Kết luận số 123 ngày 24/01/2025 của BCH Trung ương Đảng; Nghị quyết 57 ngày 22/12/2024 của Bộ chính trị; Nghị quyết số 66 ngày 30/4/2025 của Bộ chính trị và Nghị quyết số 68 ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị. Theo đó, công tác xây dựng đảng sẽ được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, toàn diện, đổi mới nội dung, phương thức để kết quả thực hiện đạt yêu cầu và chất lượng đạt cao hơn so với cùng kỳ năm trước.

Kim Nữ – Bá Thủy