Tỉnh ủy Tiền Giang họp mặt kỷ niệm 94 Ngày thành lập Đảng và mừng Xuân Giáp Thìn

(THTG) Sáng ngày 01-2-2024, sau Lễ viếng Nghĩa trang liệt sĩ, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang đã long trọng tổ chức Họp mặt kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2024) và mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024. Ông Nguyễn Văn Danh – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng – Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang đã dự và chủ trì buổi họp mặt.

Quang cảnh buổi họp mặt kỷ niệm 94 Ngày thành lập Đảng và mừng Xuân Giáp Thìn tỉnh Tiền Giang. Ảnh: Minh Nguyên

Đến dự buổi họp mặt có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo của Trung ương và của địa phương, các đồng chí lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, các đồng chí nguyên lãnh đạo của tỉnh qua các nhiệm kỳ. Cùng các đồng chí lãnh đạo trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh, Lực lượng vũ trang, Hội Cựu chiến binh tỉnh và đoàn viên thanh niên tỉnh Tiền Giang.

Tại buổi họp mặt, các đại biểu cùng ôn lại kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ. Năm qua, tình hình kinh tế – xã hội của tỉnh Tiền Giang tiếp tục phục hồi tích cực và đạt được những kết quả quan trọng. Nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ thực hiện đạt và vượt so với Nghị quyết, tăng so với cùng kỳ năm 2022. Nhiều công trình, dự án trọng điểm của Trung ương, của tỉnh đã được triển khai thực hiện đạt tiến độ. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, mặt trận và các đoàn có sự chuyển biến tích cực, hiệu quả, an sinh xã hội được đảm bảo, cải thiện.

Ông Nguyễn Văn Danh – Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi họp mặt. Ảnh: Minh Nguyên

Phát biểu ôn lại truyền thống vẻ vang 94 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Văn Danh – Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Đảng ra đời, đánh dấu một bước ngoặt vĩ đại trên con đường giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp công nhân và nhân dân lao động, vì mục tiêu độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội. Là sự mở đầu của thời đại giai cấp công nhân Việt Nam. Đây là điều kiện cơ bản quyết định phương hướng phát triển, bước đi của cách mạng Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử 94 năm qua. Qua đó, mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân Việt Nam càng thấy rõ hơn trách nhiệm xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, tích cực hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, lao động sáng tạo.

Những kết quả đạt được là tiền đề quan trọng để Các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân cùng đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu thực hiện hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh đã đề ra trong năm 2024, trong ý Đảng lòng dân bước vào Xuân mới Giáp Thìn 2024 khí thế mới, nhiều thành công mới.

Thanh Xuân