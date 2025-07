Tỉnh ủy Đồng Tháp công bố Quyết định về công tác tổ chức và cán bộ

(THTG) Ngày 11/7, Tỉnh ủy Đồng Tháp tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác tổ chức và cán bộ. Tham dự có ông Lê Quốc Phong – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng – Bí thư Tỉnh ủy – Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, bà Nguyễn Hải Trâm – Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, bà Châu Thị Mỹ Phương – Phó Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh, ông Trần Trí Quang – Phó Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh, ông Phan Văn Thắng – Phó Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBMTTQ VN tỉnh.

Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Tháp Lê Quốc Phong trao quyết định cho Bí thư, Phó Bí thư Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh Đồng Tháp

Bà Nguyễn Hải Trâm trao quyết định và hoa chúc mừng bí thư và phó bí thư Đảng uỷ Quân sự tỉnh Đồng Tháp.

Theo quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp, 4 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy chính thức được thành lập gồm: Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh Đồng Tháp, trên cơ sở hợp nhất giữa Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh Tiền Giang (cũ) và tỉnh Đồng Tháp (cũ). Bà Nguyễn Hải Trâm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Ông Lê Quốc Phong trao quyết định cho ông Trần Trí Quang và bà Huỳnh Thị Hoài Thu.

Đảng bộ UBND tỉnh Đồng Tháp hợp nhất từ 2 Đảng bộ UBND của 2 tỉnh trước đây. Ông Trần Trí Quang – Phó Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp giữ chức Bí thư Đảng ủy.

Đảng bộ Công an tỉnh Đồng Tháp được hợp nhất từ Đảng bộ Công an tỉnh Tiền Giang (cũ) và tỉnh Đồng Tháp (cũ). Thiếu tướng Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp giữ chức Bí thư Đảng ủy.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong trao quyết định, hoa chúc mừng lãnh đạo Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh Đồng Tháp.

Đảng bộ Quân sự tỉnh Đồng Tháp được hợp nhất giữa 2 Đảng bộ Quân sự 2 tỉnh cũ. Ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng – Bí thư Tỉnh ủy – Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Đồng Tháp đảm nhiệm vai trò Bí thư Đảng ủy.

Cùng với việc thành lập 4 Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng công bố quyết định chỉ định các Ủy viên, Chủ nhiệm và Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra của từng Đảng bộ trực thuộc.

Ông Lê Quốc Phong, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp cho biết thời gian còn lại của năm 2025 không còn nhiều, đặc biệt Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp đang cận kề. Do đó, ông yêu cầu những người được giao nhiệm vụ hôm nay cần phát huy vai trò nêu gương, đoàn kết nội bộ và đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, kỳ vọng các Bí thư Đảng ủy mới sẽ cùng với Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp triển khai hiệu quả các chương trình công tác trọng tâm trong giai đoạn 2025 – 2030.

Thanh Triều – Lê Long