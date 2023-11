Tỉnh Tiền Giang thăm các gia đình có nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông

(THTG) Nhân “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông” năm 2023, chiều ngày 08-11, Đoàn công tác của Ban An toàn giao thông tỉnh Tiền Giang do ông Trần Văn Bon – Giám đốc Sở Giao thông vận tải – Phó Trưởng ban Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh làm trưởng đoàn đã đi thăm hỏi, động viên 2 hộ gia đình có nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông và có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Tân Phước.

Đoàn đã đến đến thăm hỏi, động viên các gia đình có nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông.

Đoàn đã đến đến thăm hỏi, động viên gia đình bà N. T. Đ sinh năm 1960 ngụ ấp Mỹ Lợi, xã Phước Lập đã tử trong vụ tai nạn giao thông xảy ra ngày 30/9/2023 trên Đường huyện 43 và ông N. H. L sinh năm 1982 ngụ ấp Hưng Điền, xã Hưng Thạnh đã tử vong trong vụ tai nạn giao thông xảy ra ngày 19/8/2023 trên Đường tỉnh 865 cùng thuộc địa bàn huyện Tân Phước.

Tại mỗi nơi đến, các thành viên trong đoàn đã thắp hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông. Đồng thời, thay mặt các thành viên trong đoàn, ông Trần Văn Bon – Giám đốc Sở Giao thông vận tải đã gởi lời chia buồn sâu sắc với hai gia đình. Qua đây ông cũng ân cần thăm hỏi sức khỏe, hoàn cảnh của mỗi gia đình và có những lời động viên, mong muốn người thân của hai nạn nhân vượt qua đau thương, mất mát cũng như những khó khăn về kinh tế, vươn lên trong cuộc sống. Ông cũng mong muốn các gia đình tích cực tuyên truyền, vận động người thân, bà con lối xóm chấp hành nghiêm quy định pháp luật về An toàn giao thông, xây dựng văn hoá giao thông an toàn, văn minh, thân thiện.

Mạnh Cường