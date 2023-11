Tỉnh Tiền Giang giám sát hoạt động phòng chống tác hại thuốc lá tại TP. Mỹ Tho

- Xem xét xử lý kỷ luật 29 cá nhân trong Bộ Quốc phòng. - Công an huyện Châu Thành khởi tố, tạm giam 2 đối tượng trộm tài sản. - Từ đầu năm 2023 đến nay, TP. Mỹ Tho đã kiểm tra, phát hiện và xử lý 13 vụ, 26 đối tượng có hành vi khai thác cát trái phép. - Công an Tiền Giang phát hiện nhiều máy chơi game không có tem kiểm định tại 1 Trung tâm thương mại tại Phượng, TP. Mỹ Tho. - Tiền Giang: Tuần 46, số ca mắc sốt xuất huyết giảm trên 46%. - Khởi tố mới 72 bị can trong vụ Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB. - Tiền Giang tiêu hủy hơn 1.100 con heo mắc bệnh tả heo châu Phi. - Người dân Tiền Giang kiến nghị tỉnh Đồng Tháp xử lý \'dòng nước đen\' gây ô nhiễm tại rạch Bà Trường. - Giá bán lẻ điện sinh hoạt dự kiến cao nhất hơn 3.600 đồng một kWh 66 - SCB từng là ngân hàng tư nhân có tài sản lớn nhất Việt Nam dưới bóng Vạn Thịnh Phát. - Công ty Nutifood muốn tài trợ cầu đi bộ 1.000 tỉ đồng qua sông Sài Gòn..