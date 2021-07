Tình hình dịch bệnh chiều ngày 10-7-2021 (tính đến 18 giờ)

- Số lượng ca bệnh tại các ổ dich:

1. huyện Cái Bè: 86 ca (xã Thiện Trí, xã Mỹ Đức Đông, Văn phòng đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, xã Tân Thanh, Ấp 1 - xã An Hữu, xã An Cư, xã Mỹ Tân, xã Tân Hưng, xã Mỹ Lợi B, xã Mỹ Đức Tây và xã Mỹ Lương);

2. huyện Cai Lậy: 13 ca (xã Long Trung, xã Phú Cường, xã Phú Nhuận, xã Phú An, xã Tam Bình, xã Long Tiên và xã Mỹ Thành Nam);

3. Thị xã Cai Lậy: 30 ca (xã Long Khánh, xã Mỹ Hạnh Đông, xã Nhị Quý, xã Phú Quý);

4. huyện Châu Thành: 23 ca (ấp Hữu Lợi – xã Hữu Đạo, xã Vĩnh Kim, xã Tam Hiệp, xã Tân Lý Tây, xã Tân Lý Đông;

5. Thành phố Mỹ Tho: 110 ca (phường 2, phường 3, phường 4, phường 5, phường 6, phường 7, phường 8, phường 9, phường 10, xã Tân Mỹ Chánh, xã Mỹ Phong, xã Trung An, xã Phước Thạnh, xã Đạo Thạnh);

6. huyện Chợ Gạo: 09 ca (xã Hòa Tịnh, xã Long Bình Điền, xã Phú Kiết, xã Lương Hòa Lạc, xã Song Bình);

7. huyện Gò Công Đông: 22 ca (Ấp 4 – xã Tân Tây, xã Tân Phước, xã Phước Trung, xã Bình Nghị, xã Kiểng Phước, xã Tân Đông, xã Bình Nghị, xã Gia Thuận);

8. huyện Gò Công Tây: 12 ca (xã Đồng Thạnh, xã Bình Tân, xã Yên Luông, xã Bình Phú);

9. Thị xã Gò Công: 21 ca (xã Tân Trung, Phường 3, xã Bình Xuân, xã Long Hưng, xã Long Hòa, xã Bình Đông, xã Long Chánh, xã Long Hòa và phường 1).