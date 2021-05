Tiền Giang yêu cầu kiểm tra và cách ly ngay các trường hợp nhập cảnh trái phép

(THTG) Ngày 20-5, UBND tỉnh Tiền Giang ban hành văn bản số 2340 về việc tiếp nhận, xử lý các trường hợp nhập cảnh trái phép, lang thang, cơ nhỡ trên địa bàn tỉnh.

Công văn nêu rõ, dịch Covid-19 trên thế giới hiện vẫn đang diễn biến phức tạp, tiếp tục gia tăng về số người mắc bệnh, người nhập viện, người chết và bùng phát trở lại tại nhiều quốc gia trên thế giới; trong đó, có một số nước láng giềng chung đường biên giới phía Tây Nam với nước ta. Hiện nay, một số công dân các nước láng giềng nhập cảnh trái phép, sống lang thang, cơ nhỡ trên địa bàn tỉnh, tiềm ẩn nguy cơ dịch bùng phát và lây lan trong cộng đồng rất cao.

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, UBND tỉnh Tiền Giang yêu cầu các sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố (gọi tắt là UBND cấp huyện) phối hợp tiếp nhận, xử lý đối với các trường hợp nhập cảnh trái phép, lang thang, cơ nhỡ trên địa bàn tỉnh, để phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình hiện nay, với những nội dung như sau:

1. Cá nhân, đơn vị khi phát hiện các trường hợp nhập cảnh trái phép (hoặc nghi ngờ nhập cảnh trái phép) đang lang thang, cơ nhỡ trên địa bàn tỉnh, phải thông báo ngay cho UBND hoặc Công an xã, phường, thị trấn nơi phát hiện, để tổ chức cách ly tạm thời và thu thập các thông tin về nhân thân cần thiết.

2. UBND cấp huyện chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn (gọi tắt là UBND cấp xã) sau khi tiếp nhận thông báo có trường hợp nhập cảnh trái phép (hoặc lang thang, cơ nhỡ) trên địa bàn quản lý, nhanh chóng cử lực lượng Công an cấp xã, cùng cán bộ Trạm y tế (có mặc trang phục phòng hộ cá nhân) để tiếp cận, đưa đối tượng vào Trạm y tế cách ly tạm thời và khai thác các thông tin cá nhân, lịch trình di chuyển của các đối tượng này, đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19.

UBND tỉnh yêu cầu cách ly và lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp nhập cảnh trái phép. Ảnh: Thanh Hoàng

3. Trường hợp đối tượng nhập cảnh trái phép là người nước ngoài, UBND cấp xã phải báo cáo UBND cấp huyện hoặc Công an cấp huyện, phối hợp với Sở Ngoại vụ để được hỗ trợ phiên dịch khai thác thông tin đối với các đối tượng này. Sau khi khai thác, thu thập thông tin:

– Nếu đối tượng thuộc diện phải thực hiện cách ly phòng, chống dịch Covid-19, Trung tâm y tế hỗ trợ ô tô vận chuyển đối tượng về cách ly tại Trung tâm y tế theo quy định. Công an cấp huyện phối hợp với Trung tâm y tế đảm bảo an ninh, trật tự tại khu cách ly thuộc Trung tâm y tế.

– Nếu đối tượng không thuộc diện phải thực hiện cách ly phòng, chống dịch Covid-19, Trung tâm y tế bàn giao công dân này cho Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện để đưa về Trung tâm Công tác xã hội tỉnh.

4. Công an tỉnh chỉ đạo Công an các huyện, thị xã, thành phố phải khẩn trương phối hợp với cơ quan y tế cùng cấp tiếp nhận, khai thác thông tin và quản lý các đối tượng nhập cảnh trái phép (hoặc nghi ngờ nhập cảnh trái phép), đang lang thang, cơ nhỡ trên địa bàn quản lý thuộc diện phải thực hiện cách ly phòng, chống dịch Covid-19 tại Trung tâm y tế. Bố trí lực lượng đảm bảo an ninh, trật tự tại khu cách ly theo đề nghị của Trung tâm y tế.

Khu cách ly y tếtập trung Tiểu đoàn Ấp Bắc, tỉnh Tiền Giang. Ảnh: Thanh Hoàng

5. Sở Ngoại vụ

– Phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc phiên dịch khai thác thông tin đối với trường hợp người nước ngoài nhập cảnh trái phép khi có yêu cầu. Đối với các trường hợp người nước ngoài nhập cảnh trái phép đến Tiền Giang mà Sở Ngoại vụ hoặc Công an tỉnh không phiên dịch được, thì thuê người phiên dịch có đủ trình độ để khai thác thông tin. Chi phí thanh toán thuê người phiên dịch thực hiện theo quy định hiện hành.

– Đối với các trường hợp không thuộc diện phải cách ly phòng, chống dịch Covid-19 hoặc sau khi hoàn thành cách ly theo quy định, báo cáo Cục Lãnh sự – Bộ Ngoại giao hoặc Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh thông báo cho phía nước ngoài thu xếp tiếp nhận công dân của nước mình; phối hợp với các cơ quan hữu quan hoàn thành các thủ tục pháp lý để bàn giao công dân nước ngoài nhập cảnh trái phép (hoặc sống lang thang) cho đại diện cơ quan ngoại giao của phía nước ngoài theo quy định.

6. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

– Chỉ đạo Trung tâm Công tác xã hội tỉnh tiếp nhận người nước ngoài sống lang thang, cơ nhỡ trên địa bàn tỉnh (không thuộc diện phải cách ly phòng, chống dịch Covid-19 hoặc sau khi công dân nước ngoài hoàn thành thời gian cách ly theo quy định) từ ngành Công an, Y tế và UBND cấp huyện chuyển đến; lập thủ tục quản lý đối tượng theo quy định.

– Chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ, Công an tỉnh hoàn thành các thủ tục pháp lý trong việc bàn giao công dân nước ngoài sống lang thang, cơ nhỡ cho đại diện cơ quan ngoại giao nước ngoài theo quy định.

7. Đối với người nước ngoài lang thang, cơ nhỡ không hợp tác, không có giấy tờ tùy thân (không xác định được quốc tịch, nơi ở hoặc khi không giải quyết được bằng con đường ngoại giao); Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Ngoại vụ và các sở, ngành tỉnh, địa phương có liên quan đưa đối tượng này về Trung tâm Công tác xã hội để tiếp tục khai thác thông tin và xử lý các bước tiếp theo.

8. Sở Y tế

– Chỉ đạo Trung tâm y tế tuyến huyện tiếp nhận các trường hợp nhập cảnh trái phép thuộc diện phải cách ly y tế tập trung đưa vào khu cách ly của Trung tâm; báo cáo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh để phối hợp thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch đối với các đối tượng này theo quy định.

– Phối hợp với Công an tỉnh, Sở Ngoại vụ, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và UBND cấp huyện hỗ trợ y tế cần thiết cho công dân nước ngoài được đưa vào Trung tâm Công tác xã hội khi có yêu cầu.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện Công văn này. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, báo cáo UBND tỉnh Tiền Giang (qua Sở Y tế) để được hướng dẫn, giải quyết.

P.H