Tiền Giang xét xử vụ án hình sự “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”

(THTG) Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” đối với 5 bị cáo gồm: Nguyễn Thị Rành, sinh năm 1953, Nguyễn Thị Chính, sinh năm 1955 (cùng cư trú xã Long Bình Điền, huyện Chợ Gạo); Nguyễn Hoàng Phương, sinh năm 1970 (cư trú phường 12, Quận 6, thành phố Hồ Chí Minh); Nguyễn Anh Hùng, sinh năm 1950, (cư trú xã Phước Thạnh, thành phố Mỹ Tho); Văn Bá Cảnh, sinh năm 1948, (cư trú phường 3, thành phố Mỹ Tho).

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ năm 2018 đến khi bị phát hiện vào tháng 4 năm 2021, các bị cáo hoạt động tại ấp Điền Thạnh, xã Long Bình Điền, huyện Chợ Gạo, đã có hành vi gia nhập tổ chức phản động “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”, trưng cầu dân ý bầu Đào Minh Quân làm tổng thống đệ tam Việt Nam Cộng hòa; tổ chức may cờ, khăn choàng chuẩn bị đón Quân về nước.

Quang cảnh buổi xét xử vụ án hình sự “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”.

Ngoài việc tham gia tổ chức, Nguyễn Thị Rành còn là người xúi giục, hoạt động đắc lực, lôi kéo các bị cáo Nguyễn Thị Chính, Nguyễn Anh Hùng, Văn Bá Cảnh cùng thực hiện tội phạm; Nguyễn Hoàng Phương là người hoạt động đắc lực, giúp cho các bị cáo trong vụ án gia nhập tổ chức phản động, nhận chuyển tiền của tổ chức phản động cho bị cáo khác; Nguyễn Thị Chính cho mượn địa điểm may cờ, giấu cờ; Văn Bá Cảnh, nhận tiền, cờ của tổ chức phản động đem về cất giấu; Nguyễn Anh Hùng nhận tiền, cờ của tổ chức đem về cất giữ…

Khi khám phá vụ án, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tiền Giang đã thu giữ nhiều tang vật như: cờ vàng có ba sọc màu đỏ, khăn choàng cổ, kim may, điện thoại và một số đồ vật có liên quan.

Tại phiên tòa cả 05 bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội. Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Thị Rành 16 năm tù; Nguyễn Hoàng Phương 14 năm tù; Nguyễn Thị Chính 8 năm tù; Nguyễn Anh Hùng 6 năm tù; Văn Bá Cảnh 5 năm tù.

Vụ án là hồi chuông cảnh tỉnh cho những người thiếu hiểu biết, hoặc có tư tưởng chống đối, tin theo những luận điệu lừa bịp của bọn phản động để vướng vào vòng lao lý. Mọi người dân cần nêu cao cảnh giác, không tin, không nghe, không làm theo sự lôi kéo, kích xúi của đối tượng xấu, phản động, đồng thời mạnh dạn tố giác hành vi tham gia tổ chức phản động, hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia với Cơ quan có thầm quyền.

Bài và ảnh: Thanh Việt