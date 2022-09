Tiền Giang vận hành 183 cống đập ngăn triều cường, chống ngập úng

Hiện nay, triều cường tại tỉnh Tiền Giang ở mức báo động 3 và kết hợp với mưa to do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 4 có nguy cơ gây ngập úng. Do đó, đơn vị khai thác thủy lợi đã tích cực vận hành hệ thống cống đập theo hướng vừa ngăn triều cường vừa tiêu thoát nước mưa.

Mấy ngày gần đây, đỉnh triều cường trên hệ thống sông rạch ở địa bàn tỉnh Tiền Giang tiếp tục tăng ở mức báo động 3. Cụ thể nước trên sông Tiền tại cầu Mỹ Thuận (huyện Cái Bè ) ở mức 1,8mm- 1,9mm; tại cống Xuân Hòa (huyện Chợ Gạo) đạt mức 1,72mm và tại Thành phố Mỹ Tho mức 1,6mm. Lượng mưa trong những ngày qua tuy không to lắm nhưng xảy ra liên tục ở mức mưa vừa.

Triều cường trên sông Tiền tại Tiền Giang ở mức báo động 3

Để đảm bảo an toàn cho sản xuất nông nghiệp nhất là diện tích hoa màu, cây ăn trái ở các vùng trũng, công ty TNHHMTV Khai thác các công trình thủy lợi Tiền Giang đã tổ chức vận hành 183 cống đập theo hướng tích cực, không để xảy ra ngập úng.

Nhờ vận hành cống đập thủy lợi kịp thời, hợp lý nên mấy ngày nay dù mưa kéo dài, triều cương dâng cao vẫn chưa ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp

Ông Đỗ Thành Sơn, Phó Giám đốc công ty TNHHMTV Khai thác các công trình thủy lợi Tiền Giang cho biết: “Hiện tại, ngay đợt triều cường và mưa bão khu vực ngọt hóa Gò Công như cống Vàm Giồng, Xuân Hòa chúng tôi đã đóng kín, xả tất cả các cống ven biển để tháo rửa luôn. Cống Bảo Định (TP. Mỹ Tho) chủ yếu xả ra, lấy nước vào chỉ có 1 cửa để giảm bớt áp lực ngập Tp. Mỹ Tho khi có triều cường lên. Cống Gò Cát thì tháo một chiều. Khu vực các huyện phía Tây, các cống đóng hết rồi để ngăn triều, chỉ tháo các cống nhỏ thôi còn các cống lớn đóng hết. Mùa mưa bão thì chúng tôi giữ mức nội đồng ở mức độ hạn chế (mức thấp) để phòng ngừa mưa trút xuống. Hiện giờ chưa có ngập úng cục bộ vì trước đó đã xổ xả nước thường xuyên, cơn bão này đã dự báo trước 2-3 ngày rồi”./.

Nguồn VOV