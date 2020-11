Tiền Giang và Long An sơ kết thỏa thuận công thương giai đoạn 2019 – 2020 và định hướng đến năm 2025

+ Trường mầm non Tân Hòa Tây, huyện Tân Phước đón nhận danh hiệu trường đạt chuẩn quốc gia mức độ I + Ban chấp hành Đoàn khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh trao tặng 100 phần cho các em học sinh nghèo vượt khó học tốt huyện Chợ Gạo với kinh phí 10 triệu đồng + Công an tỉnh Tiền Giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố tạm giam đối tượng Huỳnh Ái Nhân, sinh năm 1996, xã Hòa Khánh, huyện Cái Bè về hành vi giết người + Sở Công thương tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị phổ biến Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và liên minh Châu Âu (EVFTA) và những điều cần lưu ý trong việc thực thi. + Năm 2019, kết quả thu ngân sách nhà nước đạt 10.993 tỷ đồng, bằng 123% dự toán và tăng gần 30% so với cùng kỳ năm 2018 + Đoàn thanh niên Thị xã Gò Công tổ chức bàn giao 02 căn nhà nhân ái cho hộ dân có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền hỗ trợ là 90 triệu đồng.