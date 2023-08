Tiền Giang: Trong thời gian dài không có tàu cá nào vi phạm IUU

- Tiền Giang có 279 mã số vùng trồng được cấp và đang hoạt động. - Huyện Châu Thành trao tặng quà và học bổng cho 150 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. - Thủ tướng yêu cầu tập trung phòng, chống, giảm thiệt hại do sạt lở đất, lũ quét. - Người phát ngôn Bộ Công an: 97% Giám đốc Công an cấp tỉnh không là người địa phương. - Cúc Phương 5 lần liên tiếp được bình chọn là \'Vườn quốc gia hàng đầu châu Á\'. - Từ 15-8, biển số ôtô, xe máy sẽ được cấp và quản lý theo mã định danh của chủ xe. - Thủ tướng yêu cầu tập trung phòng, chống, giảm thiệt hại do sạt lở đất, lũ quét - Khai trương Hệ thống thí điểm phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trên Internet. - Mới giải ngân được 95/120.000 tỉ đồng gói tín dụng nhà ở xã hội sau 3 tháng - Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu báo cáo nguyên nhân ngập cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây...