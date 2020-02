Tiền Giang triển khai xây dựng 1.000 căn hộ thuộc Dự án thiết chế công đoàn

(THTG) Ngày 02-02, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức lễ triển khai dự án thiết chế công đoàn tại khu công nghiệp Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Đến dự lễ có đồng chí Nguyễn Đình Khang – Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; đồng chí Võ Văn Bình – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang; đồng chí Lê Văn Hưởng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, các đồng chí lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam và tỉnh Tiền Giang.

Các đại biểu bấm nút triển khai dự án. Ảnh: Anh Tuấn

Lễ triển khai dự án thiết chế công đoàn tại Tiền Giang là sự kiện quan trọng, mở đầu cho chuỗi 12 dự án các thiết chế công đoàn sẽ được Tổng LĐLĐ Việt Nam triển khai trong năm 2020 và nằm trong 50 thiết chế công đoàn đến năm 2023 theo Quyết định số 655/QĐ-TTg ngày 12/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Đầu tư xây dựng các thiết chế của công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất”.

Dự án thiết chế công đoàn được triển khai tại tỉnh Tiền Giang, có quy mô hơn 3 hecta, tại ấp Bình Tạo, xã Trung An, Tp. Mỹ Tho. Đây là khu đất có vị trí đẹp, đã được tỉnh Tiền Giang san lấp mặt bằng, đầu tư kết nối đầy đủ các điều kiện về hạ tầng kỹ thuật đến chân hàng rào dự án gồm: Cấp điện, nước, đấu nối đường giao thông…

Ảnh: Anh Tuấn

Dự án thiết chế công đoàn được Tổng LĐLĐ Việt Nam phê duyệt dự án đầu tư thiết kế cơ sở bao gồm các công trình: Nhà đa năng quy mô 2 tầng, với sức chứa 1.000 chỗ; các công trình sân thể thao ngoài trời; các khối nhà ở chung cư cao tầng gồm 12 khối nhà ở 5 tầng và 2 khối nhà ở 12 tầng với 998 căn hộ, tạo chỗ ở cho khoảng 4.000 đoàn viên, công nhân, lao động.

Mỗi căn hộ có diện tích bình quân từ 30 m2 đến 45 m2. Tổng mức đầu tư của dự án hơn 677 tỷ đồng, được chia làm 2 giai đoạn.

Giai đoạn 1 sẽ triển khai thi công hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật; hạng mục nhà đa năng, dự kiến hoàn thành năm 2021.

Giai đoạn 2 sẽ hoàn thành các công trình nhà ở theo quy hoạch được duyệt, tiến độ thi công xây dựng từ năm 2020 và dự kiến hoàn thành vào năm 2023.

Ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Anh Tuấn

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang cho biết, trong những năm qua, Tiền Giang đã ưu tiên thu hút đầu tư phát triển các ngành công nghiệp theo hướng đa dạng hóa sản phẩm, ứng dụng công nghệ cao; đồng thời, chú trọng các ngành, lĩnh vực mà tỉnh có lợi thế như: Công nghiệp chế biến, công nghệ sinh học, công nghiệp cơ khí, chế tạo phục vụ nông nghiệp – nông thôn, cùng các ngành công nghiệp phụ trợ để phục vụ cho tiêu thụ nội địa và đóng góp vào kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Hiện tỉnh có 4 khu công nghiệp và 4 cụm công nghiệp đã đi vào hoạt động ổn định, thu hút hơn 184 dự án, tạo việc làm cho trên 100.000 lao động. Chính vì vậy, lãnh đạo UBND tỉnh Tiền Giang đặc biệt quan tâm đến chủ trương đầu tư xây dựng thiết chế công đoàn, do đó tỉnh đã sớm giới thiệu khu đất có vị trí đẹp, với diện tích 3,04 hecta, tại khu dân cư Trung An, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang để Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đầu tư xây dựng dự án, nhằm góp phần giải quyết nhu cầu nhà ở cho công nhân, lao động, tạo điều kiện sinh hoạt thuận lợi để họ ổn định đời sống vật chất và tinh thần, an tâm làm việc tạo ra năng suất lao động cao hơn.

Công Luận