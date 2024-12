Tiền giang triển khai tiêm vắc xin phòng bệnh uốn ván – bạch hầu cho trẻ 7 tuổi

*** Đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang tiếp xúc cử tri tại các huyện Cai Lậy, Châu Thành, Chợ Gạo, thị xã Cai Lậy và thành phố Gò Công. * Huyện Cái Bè có gần 1.000 thanh niên đủ độ tuổi và điều kiện khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự. * Đài Phát thanh và Truyền hình Tiền Giang tổ chức trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Phát thanh của Đài Tiếng nói Việt Nam cho ông Trần Văn Khỏe – Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh huyện Cai Lậy. * Phường 10 thành phố Mỹ Tho tổng kết công tác Mặt trận năm 2024. * Huyện Chợ Gạo bàn giao 2 căn nhà Chữ thập đỏ cho hộ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Tân Thuận Bình và Xuân Đông. * Huyện ủy Cai Lậy công bố và trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang về công tác cán bộ. * Huyện Tân Phước hoàn thành công tác Đại hội chi bộ cấp cơ sở. * Liên minh Hợp tác xã tỉnh Tiền Giang khảo sát tình hình phát triển kinh tế hợp tác tại thành phố Gò Công. * Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tiền Giang tập huấn kiến thức nâng cao kỹ năng phòng chống bệnh phong cho cán bộ y tế tuyến cơ sở. * Đà Nẳng: Phạt tài xế không chở khách, có thái độ chửi bới khách nhưng vẫn lấy tiền cước ở sân bay Đà Nẳng. * Xe tải lao khỏi cầu cao 10 mét trên cao tốc La Sơn – Hòa Liên (Đà Nẳng). * Quảng Ngãi: Xe đầu kéo va chạm với xe máy, 1 học sinh tử vong tại chỗ, 1 em bị thương nặng phải cấp cứu. * 1 con cá sấu lạc vào vườn nhà dân ở quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. * Hải Phòng dành 20.000 hecta đất xây dựng khu kinh tế ven biển phía Nam. * Đề xuất Giáo sư về dạy Đại học ở Hải Phòng được hỗ trợ 500 triệu đồng để thu hút nhân tài. * Xe chở than lao xuống vực ở Huế. * Đường Sắt mở bán thêm vé Tết. * Doanh nghiệp đau đầu khi giá cà phê liên tục tăng. * Huế thúc đẩy phát triển du lịch văn hóa với mạng lưới trạm tương tác thông minh. * Hội An trở thành phiên bản đẹp nhất sau 25 năm nhận danh hiệu Di sản thế giới. * Lễ hội Vía Bà Chúa xứ Núi Sam ở Châu Đốc An Giang được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa thế giới. * Long An: Lầu đầu vượt mốc 2 triệu lượt khách nhờ Tuần lễ Văn hóa du lịch thể thao. * Festival hoa Đà Lạt chưa khai mạc, du khách đã nhộn nhịp. * Tội phạm ma túy ở Quảng Trị chiếm 30% các vụ án, với 30 án tử hình. * Hà Tĩnh: Bắt người đàn ông vận chuyển thuê 52 kg ma túy để lấy 200 triệu đồng tiền công. * Thanh Hóa: Bắt giữ 3 tấn hàng hóa giả nhãn hiệu Omo, Comfort, Clear, Closeup. * Hòa Bình: 2 vụ tai nạn giao thông làm 6 thanh thiếu niên tử vong. * Tổng thống Hàn Quốc bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng mới. * Người Hàn Quốc đồng loạt thắp nến biểu tình yêu cầu Tổng thống từ chức. * Đảng cầm quyền Hàn Quốc phản đối luận tội Tổng thống nhưng yêu cầu ông rời khỏi Đảng. * Chính phủ Pháp sụp đổ, Tổng thống bị kêu gọi từ chức. * Hiệp ước Nga – Triều chính thức có hiệu lực. * Mỹ tố Trung Quốc đánh cấp thông tin người dùng với quy mô lớn.