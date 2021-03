Tiền Giang triển khai công tác xây dựng nông thôn mới năm 2021

(THTG) Ngày 11-3, ông Nguyễn Văn Vĩnh – Chủ tịch UBND tỉnh và ông Phạm Văn Trọng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang cùng chủ trì hội nghị tổng kết chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ thực hiện năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Quang cảnh hội nghị triển khai công tác xây dựng nông thôn mới năm 2021. Ảnh: Minh Trí

Theo đánh giá chung, năm 2020, công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tiền Giang được các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân triển khai thực hiện đạt được nổi bật so với năm 2019 như: Số xã đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra; các xã ra mắt nông thôn mới rải đều các tháng trong năm; chất lượng các tiêu chí được nâng cao, công tác hướng dẫn, hỗ trợ, thẩm tra và hoàn chỉnh hồ sơ thẩm định đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới sớm hơn 2 tháng so với kế hoạch. Đặc biệt, việc bố trí nguồn lực sớm hơn so với các năm, đã tạo điều kiện thuận lợi cho các xã chủ động triển khai thực hiện và hoàn thành sớm các tiêu chí. Tính đến nay, toàn tỉnh Tiền Giang đã ra mắt 119 xã nông thôn mới, trong đó có 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 5 đơn vị huyện, thành, thị được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Cơ sở hạ tầng khang trang của xã nông thôn mới nâng cao Thạnh Nhựt, huyện Gò Công Tây. Ảnh: Nguyễn Quyền

Năm 2021, tỉnh Tiền Giang phấn đấu có ít nhất 11 xã được công nhận nông thôn mới và 10 xã được công nhận nông thôn mới nâng cao; có 01 huyện đạt huyện nông thôn mới là Gò Công Tây, đồng thời bảo đảm tất cả các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới phải duy trì, giữ vững 19/19 tiêu chí đã đạt được.

Ông Nguyễn Văn Vĩnh – Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Minh Trí

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Nguyễn Văn Vĩnh – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang biểu dương những kết quả nổi bật về xây dựng nông thôn mới của các địa phương trong năm 2020 vừa qua, đồng thời nhấn mạnh trong năm 2021 và những năm tiếp theo, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới vẫn giữ vị trí quan trọng trong công tác quản lý, điều hành của các cấp chính quyền tỉnh Tiền Giang. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tiếp tục tuyên truyền, nâng cao ý thức cán bộ và người dân nông thôn về xây dựng nông thôn mới, tham mưu xây dựng Nghị quyết Tỉnh ủy về lãnh đạo xây dựng nông thôn mới đến năm 2025, Kế hoạch thực hiện giai đoạn 2021-2025, đẩy mạnh phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân, huy động mọi nguồn lực kết hợp với nguồn ngân sách nhà nước để đầu tư đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao…

Kim Nữ