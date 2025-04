Tiền Giang tổng kết trao giải Hội thi “Tổ chức hoạt động thiết chế văn hóa cơ sở”

*** Tháng hành động vì an toàn thực phẩm tỉnh Tiền Giang năm 2025 diễn ra từ ngày 15-4 đến ngày 15-5-2025. * Nhiệt liệt hưởng ứng “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm”. * Vì sức khỏe người tiêu dùng, không sử dụng hóa chất, chất cấm, phẩm màu độc hại trong sản xuất, chế biến thực phẩm. * Ăn chín, uống chín, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng để phòng chống ngộ độc thực phẩm. * Lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng để bảo vệ sức khỏe gia đình. * Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển, kinh doanh thực phẩm không an toàn. * Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 và Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng. * Để có cơ sở báo cáo Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh xem xét, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xét trình Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước xét tặng danh hiệu Anh hùng Lao động đối với ông Tạ Văn Trầm – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang. * Sở Nội vụ thông báo lấy ý kiến nhân dân về việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với ông Tạ Văn Trầm. * Thời gian lấy ý kiến từ ngày 15-4 đến ngày 28-4. * Mọi ý kiến phản ánh vui lòng gửi về Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Sở Nội vụ, địa chỉ: số 375-379, đường Hùng Vương, xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. * Công an thành phố Hồ Chí Minh bắt thanh niên tấn công bạn gái ở quán cà phê. * Quảng Ngãi và Kon Tum thống nhất trình Trung ương đề án sáp nhập trước ngày 1-5. * Kon Tum: Đang trú mưa, 7 người bị sét đánh, 1 người tử vong, 6 người bị thương. * Thành phố Hồ Chí Minh khai mạc triễn lãm Kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. * Bộ Y tế đề nghị phối hợp làm rõ, xử lý vi phạm những người nổi tiếng tham gia quảng cáo sữa giả. * Công an vào cuộc điều tra vụ Tập đoàn CMC bị tấn công mạng. * Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng đề án xây dựng Bệnh viện đột quỵ theo hình thức đối tác công tư. * Thường vụ Quốc hội ra quy định về đặt tên tỉnh, thành, xã, phường sau sáp nhập. * Lâm Đồng: Triệt phá ổ đánh bạc giữa rừng tre nứa, bắt 36 đối tượng. * Nhiều loại máy bay sẽ được hoạt động tại Việt Nam.