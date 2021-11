Tiền Giang tổng kết Nghị quyết 21 và Kết luận 28 của Bộ Chính trị

- Theo Sở Y tế tỉnh Tiền Giang, trong ngày 18 -11, tỉnh ghi nhận 622 ca F0 mới (tăng 96 ca so với ngày 17 -11), nâng tổng số người mắc COVID-19 trên toàn tỉnh là 23.099 ca. - Tân Phước trở thành điểm nóng dịch Covid-19 của tỉnh Tiền Giang với 4 đơn vị xã phường mức nguy cơ rất cao (cấp 4) và 3 đơn vị xã phường nguy cơ cao (cấp 3) - Huyện Đoàn Châu Thành trao tặng 40 máy tính bảng cho các em học sinh THCS và tiểu học trên địa bàn huyện thuộc mô hình \"Đồng hành cùng em học tốt-San sẻ cùng em thơ\" - Hội LHPN tỉnh tặng 300 phần quà và 50 suất học bổng cho phụ nữ, trẻ em mồ côi do ảnh hưởng dịch bệnh tại TX. Cai Lậy và huyện Cai Lậy - Tiền Giang đề ra các giải pháp phi công trình và công trình với mục tiêu bảo vệ trên 179.200 hecta diện tích sản xuất nông nghiệp và đảm bảo cấp nước sinh hoạt cho khoảng 1,3 triệu dân - Công an tỉnh Tiền Giang vừa triển khai quyết định xử phạt đối với Trương Tiểu Siêu, cư trú xã Tân Mỹ Chánh, thành phố Mỹ Tho về hành vi tàng trữ trái phép công cụ hỗ trợ, mức phạt 15 triệu đồng. - Có khoảng 330 học sinh khối 9 và khối 12 đang tham gia học trực tiếp tại Trường THCS & THPT Phú Thạnh, huyện Tân Phú Đông được tiêm vắc xin Pfizer (Mỹ), tạo điều kiện giúp các em bảo vệ sức khỏe tốt hơn trong mùa dịch...