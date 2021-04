Tiền Giang tổ chức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động 2021

(THTG) Ngày 28-4, tại công viên Lạc Hồng, thành phố Mỹ Tho, Ban Chỉ đạo Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động tỉnh Tiền Giang phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021; đồng thời khai mạc Hội thi An toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ tỉnh Tiền Giang lần thứ 21 – năm 2021. Đến dự lễ phát động có ông Nguyễn Văn Mười – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động tỉnh Tiền Giang, cùng lãnh đạo các sở ngành và trên 686 thí sinh, của 98 đội, đến từ các cơ quan đơn vị trong tỉnh.

Quang cảnh Lễ phát động Tháng công nhân và Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động 2021. Ảnh: Anh Tuấn

Năm 2021 là năm thứ 10 thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, lấy tháng 5 hàng năm là Tháng Công nhân. Tháng công nhân năm nay được tổ chức với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, vượt khó, phát triển”, nhằm tuyên truyền sâu rộng đến công nhân, viên chức, lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân về mục đích, ý nghĩa của Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021. Trên cơ sở đó, tỉnh Tiền Giang phát động tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021 trên phạm vi toàn tỉnh, với chủ đề “Tăng cường đánh giá, kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động và sự tham gia của an toàn, vệ sinh viên”, nhằm tuyên truyền sâu rộng đến công nhân, viên chức, lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp về các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động và hạn chế thấp nhất những nguy cơ có thể xảy về an toàn, vệ sinh lao động trong quá trình làm việc.

Nội dung thực hành phòng chống cháy nổ tại hội thi. Ảnh: Anh Tuấn

Dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh Tiền Giang tổ chức khai mạc Hội thi An toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ tỉnh Tiền Giang lần thứ 21, năm 2021, với các nội dung như: Thực hành phòng cháy, chữa cháy và thực hành sơ cấp cứu tai nạn lao động; Thi trắc nghiệm kiến thức và xử lý tình huống về pháp luật lao động, công tác phòng chóng cháy nổ và an toan vệ sinh lao động. Đây là hội thi nhằm nâng cao nhận thức và chấp hành đầy đủ các quy định pháp luật về công tác an toàn, vệ sinh lao động, phòng tránh rủi ro, tai nạn lao động, ngăn ngừa bệnh nghề nghiệp, phòng chống cháy nổ; bảo vệ tính mạng, sức khỏe người lao động, bảo vệ – tài sản nhà nước, doanh nghiệp và tài sản công dân, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Công nhân lao động.

Công Luận