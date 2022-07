Tiền Giang tổ chức Kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân Việt Nam

(THTG) Ngày 20-7, Tỉnh ủy – HĐND – UBND – Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Nhân dân Việt Nam (20/7/1962-20/7/2022).

Quang cảnh Lễ Kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân Việt Nam.

Đến tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Văn Danh – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang; Đồng chí Võ Văn Bình – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang; Đồng chí Nguyễn Văn Vĩnh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang; quý Mẹ Việt Nam anh hùng; các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; nguyên Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng; Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương; các đồng chí nguyên Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang; nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang; các đơn vị trực thuộc Bộ Công an; lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể, tỉnh; các đồng chí lãnh đạo Công an Tiền Giang qua các nhiệm kỳ; cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Tiền Giang.

Triệt phá tụ điểm đá gà có gần 200 đối tượng tham gia, thu giữ 600 triệu đồng tại huyện Gò Công Tây. Ảnh: Lê Hoài

Cách đây 60 năm ngày 20/7/1962, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh số 34 công bố các Pháp lệnh quy định nhiệm vụ, quyền hạn và chế độ cấp bậc hàm sỹ quan, hạ sỹ quan của Cảnh sát nhân dân. Đây là mốc son lịch sử của lực lượng Cảnh sát nhân dân, và cũng từ đó, ngày 20-7 hàng năm trở thành Ngày truyền thống của toàn lực lượng.

Bắt giữ hơn 60 đối tượng sử dụng chất ma túy tại TP. Mỹ Tho. Ảnh: Trọng Tín

Cùng với sự ra đời, trưởng thành và lớn mạnh của lực lượng Công an Tiền Giang, lực lượng Cảnh sát Nhân dân Tiền Giang luôn phát huy bản chất tốt đẹp của người chiến sĩ Công an cách mạng “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”; lập nhiều chiến công xuất sắc, tô thắm lá cờ truyền thống của lực lượng Cảnh sát Nhân dân Việt Nam nói chung và Công an Tiền Giang nói riêng. Toàn lực lượng đã triển khai quyết liệt, hiệu quả nhiều vấn đề cơ bản, chiến lược trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; tạo chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực. Trong cuộc đấu tranh quyết liệt và đầy nguy hiểm với các loại tội phạm, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát Nhân dân Tiền Giang đã thể hiện tinh thần mưu trí, dũng cảm, triệt phá nhiều băng nhóm tội phạm hình sự nguy hiểm; bóc gỡ nhiều đường dây buôn bán ma túy lớn, bắt giữ hàng trăm đối tượng tội phạm về ma túy; bắt và vận động đầu thú hàng nghìn đối tượng truy nã; điều tra, xử lý nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng, buôn bán hàng cấm, hàng giả, vi phạm pháp luật về môi trường… góp phần vào cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực hiện nay.

Trong cuộc chiến đầy cam go, thử thách giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và phòng, chống tội phạm, nhiều tấm gương cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát Nhân dân Công an Tiền Giang tận tụy hết lòng, hết sức phục vụ Đảng, phục vụ Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, luôn coi “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất”; nhiều đồng chí đã anh dũng hy sinh, bị thương tật hoặc tổn hại sức khỏe, để lại những tình cảm tốt đẹp trong lòng Nhân dân, được Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh trân trọng, yêu mến và đánh giá cao.

Đồng chí Nguyễn Văn Vĩnh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bức trướng chúc mừng lực lượng Cảnh sát nhân dân Tiền Giang.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Vĩnh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang tặng bức trướng chúc mừng lực lượng Cảnh sát nhân dân Tiền Giang; UBND tỉnh Tiền Giang trao tặng Bằng khen cho 50 tập thể và 10 cá nhân đã có thành tích tiêu biểu, điển hình của lực lượng Cảnh sát nhân dân Công an tỉnh Tiền Giang và trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nhân kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Văn Danh – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Danh – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng và những thành tích của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát Nhân dân Công an Tiền Giang đã đạt được. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ được giao trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị lực lượng Cảnh sát Nhân dân Công an tỉnh Tiền Giang phải luôn tự đổi mới, chủ động, sáng tạo, xây dựng lực lượng cách mạng chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại; phải rèn luyện đạo đức, lối sống, gương mẫu trong công tác; nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ trật tự an toàn xã hội; ứng phó kịp thời hiệu quả các nguy cơ, thách thức an ninh phi truyền thống; thực hiện tốt chức năng trực tiếp chiến đấu, phòng chống tội phạm, đảm bảo ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; quán triệt phương châm công tác phòng ngừa từ sớm từ xa ngay từ cơ sở.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Công an của ta là công an của Nhân dân, vì dân mà phục vụ và dựa vào dân mà làm việc”. Do vậy, mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ Công an Tiền Giang, đặc biệt là lực lượng Cảnh sát Nhân dân, cần tiếp tục quán triệt quan điểm “lấy dân làm gốc”, “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”; gần gũi, thân thiết với Nhân dân, lắng nghe ý kiến của Nhân dân.

Tin và ảnh: Trọng Hiếu