Tiền Giang tổ chức Hội thi kể chuyện sách bằng Tiếng Anh

*** Vào lúc 1 giờ khuya ngày 10-4, xảy ra 1 vụ cháy tại hẻm tổ 1 khu phố 7, phường 4 thành phố Mỹ Tho làm 4 người trong 1 gia đình tử vong. Đến 2 giờ 15 phút lực lượng Cảnh sát PCCC Công an Tiền Giang đã dập tắt đám cháy. Công an Tiền Giang đang vào cuộc điều tra nguyên nhân. * UBND huyện Tân Phước tổ chức họp kiểm tra tiến độ thực hiện kế hoạch nhà nước và tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2025. * Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Tiền Giang đẩy nhanh tiến độ số hóa hồ sơ, tài liệu tại Phòng Hồ sơ nghiệp vụ. * Xã Đông Hòa Hiệp huyện Cái Bè thực hiện tốt công tác thu gom rác thải, bảo vệ môi trường. * Huyện Chợ Gạo khai mạc Giải bóng đá vô địch cấp huyện chào mừng 30-4. * Huyện Gò Công Đông tổ chức thành công Giải bơi lội trong học sinh trên địa bàn. * Hội Đồng đội huyện Gò Công Tây tổ chức diễn đàn lắng nghe ý kiến thiếu nhi. * Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam huyện Cai Lậy thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng và Đảng viên cao niên tại xã Thạnh Lộc. * Liên đoàn Lao động thành phố Mỹ Tho tổ chức giám sát việc chấp hành pháp luật lao động tại các doanh nghiệp. * Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Tân Phước tập huấn kỹ thuật về phương pháp nhận biết và phòng trừ rầy cánh trắng hại lúa. * Việt Nam nằm trong nhóm các nước được Mỹ tạm dừng áp dụng thuế đối ứng 46%. * Gỡ điểm nghẽn tiếp cận vốn cho doanh nghiệp nhỏ. * Đề xuất cấp xã được ban hành văn bản quy phạm pháp luật khi bỏ cấp huyện. * Qua đấu giá, biển số xe máy 50AA - 999.99 của thành phố Hồ Chí Minh được đấu giá lên đến 2 tỷ 680 triệu đồng. * Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu An Giang – Đại gia lúa gạo ở Miền Tây bị phong tỏa tài khoản Ngân hàng. * Dự báo GDP của Việt Nam sẽ tăng 6,6% trong năm nay. * Giá thuê bất động sản công nghiệp ở khu vực phía Nam tăng. * Bộ Xây dựng yêu cầu sớm khởi công 5 dự án giao thông trọng điểm. * Thanh tra Y tế thành phố Hồ Chí Minh phát hiện 2 cơ sở hút mỡ trái phép. * Hôm nay Hội nghị Trung ương lần thứ 11 khóa 13 khai mạc để cho ý kiến về 15 nội dung, trong đó có sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. * Phú Yên: 3 chàng trai lao xuống biển cứu được 2 nữ sinh đuối nước * Đà Nẵng gửi 10.000 USD giúp Myanmar khắc phục hậu quả động đất. * Việt Nam và Mỹ thống nhất khởi động đàm phán về thương mại đối ứng. * Ông Trump ra lệnh điều tra 2 cựu quan chức, 1 người bị cáo buộc tội phản quốc. * Mỹ hoãn thực hiện thuế đối ứng với 75 nước trong vòng 90 ngày, ngoại trừ Trung Quốc. * Điện Kremlin từ chối thông tin về 2 người Trung Quốc bị bắt ở Ukraine. * Mỹ công nhận chủ quyền của Panama về kênh đào Panama. * Tổng thống Ukraine tố 155 quân nhân Trung Quốc chiến đấu cho Nga.